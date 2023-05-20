«Виталий так ее ждал». Вдова добровольца Киркач-Антоненко родила дочь

Вдова бойца ТрО Виталия Киркач-Антоненко, который погиб на войне в ноябре этого года, в пятницу, 19 мая, родила девочку.

Соответствующее сообщение Наталья опубликовала на своей странице в Facebook.

Она призвала знакомых в Славянске поздравить погибшего военного и подарить ему цветы.

«Пожалуйста, все кто знает моего мужа, Виталия Киркач-Антоненко, поздравьте его с тем, что он стал отцом. Кто в Славянске, проведайте его и подарите Витасику цветы. Он никогда не сможет обнять свою маленькую доченьку, но Виталий так ее ждал», — написала женщина.

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Она поделилась с пользователями сети тем, как вместе с мужем мечтали о рождении ребенка, представляли радость и гордость, когда смогут взять на руки младенца. Наталья также поблагодарила всех неравнодушных, которые в течение последних шести месяцев заботились о ней с ребенком и поддерживали.

Виталий — родом из Донецкой области. С 2008 года был членом местной ячейки ВО Свобода, вел активную общественную деятельность. После начала войны на Донбассе занимался волонтерской деятельностью.

И хотя он имел «белый билет», все же смог присоединиться к обороне страны.

В сентябре 2022 года Виталий узнал, что его жена Наталья — беременна.

9 ноября 2022 года во время выполнения боевого задания в Луганской области он погиб на Сватовском направлении.

Уже после гибели мужа Наталья Киркач-Антоненко написала в своем фейсбуке пост, где рассказала, что Виталий успел воспользоваться услугами криобанка. Он заморозил свой генетический материал, чтобы даже в случае его смерти жена смогла забеременеть от него и родить общих детей.