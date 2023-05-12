Гастромаркеты WINETIME популярны у гурманов. Приготовить мясо и морепродукты, острое, пикантное, соленое или сладкое — сюда направляются, чтобы найти лучшие ингредиенты для блюд. Сейчас маркеты являются настоящими гастрономическими хабами, ведь в них можно и продукты закупить, и вкусно поесть в фуд-холлах и ресторанах. Шеф-повара WINETIME воплощают кулинарные пожелания посетителей практически без ограничений.

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Существует мнение, что готовая еда в супермаркетах не может быть вкусной. В команде WINETIME учли практику европейских стран и разрушили этот стереотип. Во многих городах Европы популярны гросеранты — бакалейные магазины с широким ассортиментом продуктов. В них созданы зоны общепита, где посетители могут разместиться за столиками и съесть то, что приобрели.

Еще одним примером удачного сочетания мест для покупки и еды являются городские фермерские рынки. Приобретя мясной стейк в испанской Барселоне или морепродукты свежего отлова во французском Трувиле местные жители не несут продукты на домашние кухни, а при необходимости заказывают приготовление на месте. В WINETIME тщательно изучили этот опыт и создали свою уникальную модель.

Денис Наумов, руководитель проектов ресторанов и фуд-холлов WINETIME

«Главные наши принципы и стремления — найти единомышленников среди потребителей. Такой формат — это редкий симбиоз розничной торговли и сервиса. Мы положили начало собственному производству в Украине и импортируем настоящие гастронаходки — эксклюзивные продукты из Европы, а вино и крепкий алкоголь привозим со всего мира. Всё продаем в наших магазинах. В то же время, открыли в сети рестораны и фуд-холлы, — рассказал Денис Наумов, руководитель проектов ресторанов и фуд-холлов WINETIME. — Если наши гости что-то купили, то, при желании, заказывают приготовить это прямо на месте. Также, не выходя за порог магазина, можно блюдо съесть и выпить любимый напиток без пробкового сбора. Все процессы сопровождает персонал гастромаркетов, предоставляющий высокий уровень обслуживания. В свое время мы пытались создать пространство в формате европейских гросерантов. Однако быстро поняли, что такая инновация у нас не работает. Украинские потребители не понимали — как это: столики есть, а сервиса не хватает? Большинство сидели в ожидании коммуникабельного официанта, который бы принес меню и подробно рассказал о каждом блюде или о составе его ингредиентов. Словом, украинцы более требовательны к сервису».

Два в одном WINETIME: фуд-холлы и рестораны

В WINETIME создали два формата заведений. Одним из них стало демократическое и открытое пространство — фуд-холл. Он расположен непосредственно в торговом зале возле рядов полок. Здесь гости перекусывают на скорую руку, сидя за удобными стильными столиками, даже заказывают из меню блюдо, а пока ждут, продолжают шопинг.

Более автономное и отделенное от торгового зала заведение — это ресторан. Здесь скорее царит атмосфера dolce far niente. У итальянцев, адептов такого образа жизни, она означает неторопливый отдых за бокалом вина и наслаждение вкусом. Именно так в ресторанах WINETIME долго и без спешки гости проводят время в кругу друзей, семьи или любимых.

И на фуд-холле, и в ресторане посетители получают одинаковый уровень обслуживания. Команда официантов не хуже специалистов гастрономов или сомелье ориентируется в ассортименте продуктов и алкоголя, представленных в сети WINETIME. Они с удовольствием дают рекомендации и советы по различным позициям в меню.

Для того чтобы соблюсти единый стандарт качества, время приготовления и визуальную подачу блюд, во всех фуд-холлах и ресторанах создано единое меню. Его обновляют каждые 3−4 месяца, а формируют с учетом гастрономических трендов со всех уголков мира, запросов и вкусов гостей.

«Исключительность заведений WINETIME в том, что блюда из меню готовят из продуктов, представленных на наших полках. Таким образом, мы полностью контролируем и свежесть, и качество, ведь мы уверены в том, что продаем, — говорит Денис Наумов. — Больше всего мы ценим отношения с нашими гостями, потому каждый раз креативим в поиске новых сервисов. Скажем, при необходимости наши посетители могут выбрать на полке кашу, равиоли или вареники, отдать продукты поварам на фуд-холле или в ресторане и блюдо будет приготовлено на месте. Это очень удобно, потому что, конечно, далеко не все может быть в меню. Но мы никого из наших гостей не ограничиваем в гастрожеланиях. Таким образом, можно оперативно накормить ребенка или забрать готовую пищу домой, разогреть при необходимости. Любимое блюдо дарит положительные эмоции, создает настроение и заряжает энергией, поэтому мы формируем зависимость от качественного вкуса».

Похожий принцип в WINETIME касается и алкоголя. Игристое, тихое вино или крепкие напитки можно подобрать к блюду, чтобы они подходили друг другу наилучшим образом. В сети гастромаркетов более двух тысяч наименований продукции, поэтому барная карта фуд-холлов и ресторанов — одна из самых крупных в стране. К счету не добавляют так называемый сork fee — наценку за откупорку бутылки. То есть стоимость алкоголя остается по цене напитка на полке маркета.

«Исключительность заведений WINETIME в том, что все блюда готовят из продуктов, представленных на наших полках. Таким образом, мы полностью контролируем и свежесть, и качество блюд».





Не только импорт, но и собственное производство

В WINETIME нет необходимости делать отдельные закупки или держать мясо, рыбу или овощи по несколько дней в холодильниках. Все фуд-холлы и рестораны оборудованы открытыми кухнями, что делает процессы приготовления прозрачными. К тому же у гостей есть уникальная возможность общаться с шеф-поварами. Между многими из них возникают дружеские отношения. Посетители охотно ждут появления нового меню «от шефа», а повара хорошо осведомлены о вкусах постоянных посетителей и отвечают на большинство персональных предпочтений, таких как степень прожаривания мяса или использование отдельных ингредиентов в блюдах. Шефы дают советы касательно вкуса, текстуры или способа приготовления того или иного продукта.

Особенно любят гости WINETIME заказывать стейки. Их здесь умеют готовить. Шефы сети разбираются в тонкостях подготовки, правильного прожаривания различных типов мяса и подачи по правилам. Это гастрономическое направление важно для сети гастромаркетов. В свое время компания инвестировала в развитие собственной животноводческой фермы Тростинка, в Киевской области. Здесь выращивают эксклюзивные породы бычков, овец, коз и наладили производство мясных продуктов премиального качества. Именно поэтому в топе заказов на фуд-холлах и ресторанах отличные стейки, мясо в экзотических маринадах, фирменные бургеры с сочными котлетами из мраморной говядины.

Все, что поступает с фермы Тростинка, а кроме говядины это еще и мясо птицы, разнообразная зелень, перерабатывают на основной кухне, откуда упакованную продукцию отправляют для ресторанов и фуд-холлов WINETIME. Происходит так называемый замкнутый цикл производства, позволяющий до мелочей контролировать все процессы подготовки продукции — от кормов, употребляемых животными, до срока попадания продукта на стол потребителям.

«Императивы кухни WINETIME — это вкус, качество, безопасность, эстетика и скорость подачи блюд. Наши шеф-повара работают над вкусовыми характеристиками блюд. Собственные мощности, например ферма, позволяют использовать для ресторанов и фуд-холлов продукцию высочайшего качества, — уверен Денис Наумов. — Над продовольственной безопасностью мы работаем каждый день и гарантируем нашим гостям, что каждый продукт мы контролируем как в вопросе происхождения, так и поступления в гастросеть».

Еще одно важное направление развивает WINETIME. Речь идет о собственной пекарне. Здесь выпекают хлеб на живой закваске, во французской печи на дровах. Изготовляют его исключительно из природных компонентов, без добавления разрыхлителей теста или промышленных дрожжей. Высоко ценится также и энергия настоящего пламени и дерева, что насыщает готовый хлеб уникальным ароматом и вкусом.

В ассортименте меню фуд-холлов и ресторанов WINETIME представлены любимые украинцами морепродукты. Изысканные блюда скандинавской кухни, например норвежский суп со свежим лососем и сливками, смореброды — датские открытые бутерброды и, конечно, изготовленные из-под ножа японские суши и роллы, удовлетворяют вкусы самых требовательных посетителей.

«Даже в условиях полномасштабной войны мы остаемся верными принципам, и мы всегда их декларируем, — вкус, качество, безопасность и оперативность, с которой мы доставляем продукты в наши гастромаркеты. Самое большое, в чем сегодня нуждаются украинцы — это защита жизни. Мы не обеспечим всех глобальной безопасностью, но можем заботиться о пищевой, — уверен Денис Наумов. — Гости WINETIME приходят к нам, чтобы насладиться эстетикой вкуса и качеством обслуживания. Наша команда стремится создать каждому посетителю яркое путешествие в мир профессиональной кухни. Мы являемся гидами, экспертами, помощниками и друзьями на этом пути».

У команды гастромаркетов высокие стандарты, а еще непреклонная преданность и забота о своих гостях. Именно поэтому большинству посетителей WINETIME импонирует экономить время на домашних делах и иметь больше возможностей для семьи, встреч с друзьями или посвящать себя любимому хобби.