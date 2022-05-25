Реадаптация. Как вернуться к новой старой жизни

Наталья Кадя: «Искать в сегодняшнем дне „так, как было“ нет смысла» (Фото:baranq/Depositphotos)

Придется провести переоценку своих эмоциональных сил и психологических возможностей

Реадаптация работников, возвращающихся в рабочий режим, — это отдельная сложная тема для руководителей и HR-ов, требующая внимания, деталей, политик и контроля. Принимать новичка в компанию и «возвращать» к работе коллег после «пережитого» — это две большие разницы.



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Уже три месяца сердца украинцев разрывает боль от украденного «прошлого».

Сегодня телеграм-каналы в режиме реального времени отчитываются о пробках на границе, на въезде в Родину.

Мы возвращаемся сегодня к своей жизни — своим родным людям, домам, каштанам, макам, огородам, садам, дворам, селам и городам, офисам и спортивным залам.

Мы возвращаемся к нашей старой новой жизни.

Дальше — шпаргалка о том, на что нам с вами следует рассчитывать по возвращении в дом, друзей, работы.

Реадапатция

Искать в сегодняшнем дне « так, как было» нет смысла

Три месяца назад наши жизни изменились навсегда. Три месяца назад мы в один момент потеряли прошлую жизнь. Но уже около месяца украинцы активно возвращаются в свои дома, в попытках почувствовать там свою жизнь «до».

С какой любовью к малейшим мелочам мы вспоминаем свои дома, которые наспех покидали 24 февраля. Память стерла проблемы с парковкой, дорогущие коммунальные, шумные соседи, плохие дороги во дворе и неубранные подъезды.

Мы идеализируем то, что потеряли

С какой теплотой мы вспоминаем свои безумные рабочие графики, бесконечные совещания, митинги, отчеты, переполненные инбоксы… Память стерла, как трудно было добираться в офис в час пик, или как бесили утренние митинги и бесконечные совещания.

Это один из этапов адаптации к новым условиям. Мы идеализируем то, что потеряли. На этом этапе мы вспоминаем только положительные аспекты прошлого, игнорируя и обесценивая какие-либо недостатки или сложности, связанные с этим. Из-за идеализации прошлого мозг не хочет адаптироваться к «неизвестному сегодня», цепляясь за «понятное вчера».

Теперь, когда мы постепенно физически возвращаемся в свои довоенные города, дома, рабочие офисы, мы надеемся снова почувствовать прошлую жизнь. Так наша психическая система проходит следующий этап адаптации к новым условиям — реадаптацию.

Реадаптация — восстановление регуляторных психических реакций и психической деятельности, повторное привыкание человека к социальным условиям, обществу, труду после окончания вынужденного перерыва (война, длительная болезнь). То есть, это повторное приспособление человека к условиям окружающей среды.

Реадаптацию проходят все, кто внезапно по определенным причинам изменил привычную среду и должен снова адаптироваться и восстанавливать утраченные или прекращенные социальные связи и условия существования. Чем продолжительнее срок пребывания в необычных, изменившихся условиях, тем дольше и сложнее происходит реадаптация к привычным условиям жизни.

Как облегчить реадаптацию:

1. Осознать, что по возвращении к «привычной» жизни нам нужно будет принимать «новые» решения.

2. Понять, как при изменившихся условиях (прошлой жизни) мы можем заново создать свои социальные роли.

3. Наблюдать и замечать изменения без страха, а с интересом.

4. Находить и хранить в новом то, что сохранилось из важного и ценного.

5. Провести переоценку своих эмоциональных сил и психологических возможностей в новой изменившейся жизни.

6. Планировать и развивать новые привычки, которые будут работать в изменившейся реальности.

7. Снизить на начальном этапе планку ожиданий относительно себя.

8. Принять решение и решиться на новый опыт.

Текст публикуется с разрешения автора

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