Выбирайте правильных людей. Почему не стоит никого убеждать

7 сентября, 22:03
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Дариус Фору: «Пары бесед недостаточно, чтобы понять, подходит ли вам потенциальный сотрудник» (Фото:AndrewTovstyzhenko/Depositphotos)

Дариус Фору: «Пары бесед недостаточно, чтобы понять, подходит ли вам потенциальный сотрудник» (Фото:AndrewTovstyzhenko/Depositphotos)

Дариус Фору
Публицист, писатель, предприниматель

Суть сотрудничества не в том, чтобы уговаривать друг друга

На днях я разговаривал со своим другом, финансовым консультантом. Он рассказал, что хочет убедить кого-то остаться в его фирме, штат которой насчитывает около 90 человек. В последние два года они, как и все, ощущают кадровый голод.

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Он упомянул, что один из его сотрудников уволился, чтобы перейти на государственную службу. Его новая работа была из тех, что отличаются высокой стабильностью и низкой интенсивностью.

Этот человек больше не хотел работать в динамичной среде. Нагрузка была слишком большой.

Мой друг спросил: «Что можно сделать, чтобы предотвратить подобное? И вдохновить людей не увольняться?» Но это был скорее риторический вопрос.

На самом деле невозможно убедить человека что-либо делать, не говоря уже о том, чтобы уговорить его остаться на работе, с которой он не справляется. У другого знакомого была похожая ситуация. Он руководит консалтинговой фирмой, и один из его новых работников уволился спустя три месяца, потому что ему показалось, что его дела идут не очень успешно.

Если мы не можем убедить людей что-либо сделать, то как нам действовать вместо этого?

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Depositphotos
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