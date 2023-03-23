Если наткнулись на стену. Пять причин, почему вы застряли, и как это исправить

То, что вы топчетесь на месте — не главная проблема

Марафонцы рассказывают об ощущении «стены», обычно возникающем после того, как они пробегают больше 30 км — им кажется, что они больше не выдержат, их силы исчерпаны, или же они смотрят вперед, на следующие 10 километров, и спрашивают себя: «Зачем я это делаю?» Но упереться в стену на том или ином жизненном этапе может любой из нас — упорно работая, чтобы получить повышение и подняться по карьерной лестнице, но понимая, что этого может и не произойти; неделями или месяцами соблюдая диету, с переменным успехом, но без реальных изменений; пытаясь спасти отношения, избавиться от постоянной напряженности, недомолвок или бесконечных споров, но чувствуя, что все усилия бесполезны. Мы выгораем, думаем, что готовы сдаться, нам кажется, что наши цели или мечты никогда не осуществятся.



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Но, как это обычно бывает в жизни, проблема не в том, что вы топчетесь на месте: это результат другой проблемы, лежащей в основе. Вот пять распространенных первопричин и способы их нейтрализовать.