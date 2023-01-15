Это больно. Как пережить разрыв дружеских отношений

Джина Симмонс Шнайдер: «Потеря друга может быть такой же болезненной, как и потеря любимого человека» (Фото:mne_len/Depositphotos)

Прекращение дружбы может восприниматься как что-то личное, но зачастую это не так

Одна моя клиентка, назовем ее Сарой, чувствовала себя морально опустошенной из-за прекращения важных для нее дружеских отношений: «Мы были подругами 28 лет. Рождение наших детей, праздники, смерти — мы все переживали вместе. Теперь она не желает со мной разговаривать. Я чувствую себя брошенной».



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Потеря близкого друга может быть такой же болезненной, как и потеря любимого человека. Могут возникать физические симптомы, такие как бессонница, боли в желудке и стеснение в груди. Может буквально болеть сердце.

Также могут наблюдаться психологические проявления тревоги, в том числе учащенное сердцебиение, навязчивые мысли, беспокойство и оцепенение. Потеря близкого друга может вызвать ощущение бесполезности, безнадежности и беспомощности и привести к депрессии.

Потери неизбежны

Если мы уверены, что у нас столько друзей, сколько нам нужно, мы лучше справляемся со стрессом. Потеря кого-то из них лишает нас этой уверенности и расшатывает наш эмоциональный фундамент.

Друзья могут способствовать укреплению здоровья, увеличению продолжительности жизни и даже улучшению финансового положения. Отсутствие друзей со временем может негативно сказаться на физическом и психическом самочувствии. Неспособность создавать и поддерживать дружеские отношения тесно связана с депрессией и другими психическими расстройствами.

Я спросила Сару, что привело к разрыву дружеских отношений с той, кого мы назовем Моникой.