Повторяйте ежедневно. Девять фраз, которые помогут стать эмоционально устойчивее

Стойкие люди верят, что ничто в жизни не постоянно

Работая как психотерапевт я заметил, что эмоциональная устойчивость дается непросто — я имею в виду способность человека сознательно реагировать на болезненные впечатления. Такой человек позволяет себе почувствовать горе, вспоминает, за что благодарен, и фокусируется на том, что может контролировать в данный момент.



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Если вы регулярно используете любую из этих девяти фраз, вы более эмоционально устойчивы. Проверьте, есть ли они в вашем лексиконе.

1. «Я могу это преодолеть». Эмоциональная устойчивость связана с волей и ментальной прочностью. Существует понимание, что нам нужно быть сильными и преодолевать невзгоды, не позволяя им сломать нас.

Похожее выражение: «Хотя мне это не нравится, я могу это пережить».

2. «Я не позволю себе стать жертвой».

Быть стойким означает, что когда вы чувствуете боль от плохого обращения, вы меняете свою точку зрения с «Я жертва и бессилен помочь себе» на «Как я могу вырасти благодаря этому?»

Похожая фраза: «Несмотря на то, что в этой ситуации я стал жертвой, я не позволю этому определить меня или разрушить мое будущее».

3. «Жизнь тяжела».

Устойчивость связана с основным принятием того, что жизнь не всегда справедлива и все мы испытываем эмоциональные трудности. Принятие этой истины помогает людям не воспринимать вещи лично, когда происходят нежелательные события.

Похожая фраза: «Я не всегда буду доволен тем, как все сложится. Но это часть путешествия».

4. «Это тоже пройдет».

Стойкие люди верят, что неудачи и вызовы могут казаться ужасными в данный момент, но ничто в жизни не является постоянным. Это не означает, что боль полностью исчезнет, но означает, что мы можем работать над тем, чтобы сделать ее менее травматичной и вредной для нас со временем.

Похожая фраза: «Каждый день — это возможность почувствовать себя немного лучше».

5. «Чему я могу научиться благодаря этому?»

Открытость опыта и способность изменить свою точку зрения с «Почему это произошло со мной?» на «Что я могу взять из этого, чтобы помочь себе расти?» позволят вам лучше преодолевать неизбежные жизненные взлеты и падения.

Похожая фраза: «Всегда есть подарок, даже в самых темных переживаниях — мне просто нужно выяснить, что это такое. Как я могу использовать этот опыт, чтобы расширить свои возможности и измениться?»

6. «Мне нужно некоторое время».

Ключевым компонентом устойчивости является эмоциональная гибкость, или способность регулировать свои чувства и снижать их интенсивность в той или иной ситуации. Мастерское владение этим навыком может помочь почувствовать себя уравновешенными в трудные времена.

Похожая фраза: «Я испытываю сильные эмоции, поэтому собираюсь потратить минутку, прежде чем ответить или принять какие-либо важные решения».

7. «Мне еще есть за что быть благодарным».

Нам трудно замечать угрозы нашему благополучию. Но стойкие люди находят способ вернуться к позитиву даже в трудные времена.

Похожая фраза: «Возможно, мне трудно, но я могу найти способ быть благодарным за хорошие вещи в моей жизни».

8. «Это то, что есть».

Ключ к устойчивости заключается не в отрицании действительности и не в поиске причины, почему что-то произошло. Когда мы занимаем позицию радикального принятия, ситуация имеет меньшую власть над нами.

Похожая фраза: «Я должен видеть действительность такой, какая она есть, даже если это не то, чего я хочу, чтобы иметь возможность двигаться вперед».

9. «Я отпускаю это».

Погрязнув в обиде, желая мести или сосредотачиваясь на расплате, мы держимся за прошлую боль. Развитие устойчивости требует перейти на тот уровень, где мы можем видеть сложные жизненные обстоятельства такими, какие они есть, и активно выбирать их отпустить.

Похожая фраза: «Простить не означает, что это было хорошо; это просто означает, что я больше не позволяю этому обременять меня».

Повторяйте эти фразы ежедневно — они помогут вам стать эмоционально устойчивее, чем большинство других людей.

Текст публикуется с разрешенияавтора

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