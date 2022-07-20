Не зацикливаясь на прошлом. Как создать для себя лучшее будущее

Иоланта Берк: «Мысленно перенеситесь в то время, когда все проблемы, с которыми вы пытаетесь справиться сегодня, будут решены» (Фото:AllaSerebrina/Depositphotos)

На протяжении многих лет среди психологов было принято концентрироваться на прошлом — но что, если это ошибочный подход?

На протяжении более чем столетия психологи, в частности Зигмунд Фрейд и Карл Роджерс, фокусировали внимание людей на прошлом. И потому Мэри, когда у нее не складывается личная жизнь, винит в этом своих бывших. Крис, когда борется с зависимостью, погружается в детские воспоминания о том, как впервые почувствовал себя униженным. А Сирша, когда не желает остепениться, объясняет свой беззаботный характер тем, что она младший ребенок в семье.



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Но что, если эти психологи были неправы? Что, если лучшей версией себя нам мешает стать не прошлое, а наше видение будущего?

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