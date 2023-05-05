Минус пять. Новая привычка, которая сделает вас счастливее

Елена Любченко: «Берем в руки телефон и отписываемся от пяти аккаунтов Instagram» (Фото:Andrea Piacquadio/Pexels)

Когда мы начинаем «сортировать» и избавляться от лишнего, мы возвращаем себе чувство контроля над своей жизнью

«Что нового?» — спрашиваю у подруги, которая в последние месяцы стала склонной к тестированию различных психологических практик.



«Новая привычка!» — говорит. — «Даже ритуал. „Минус пять“ называется».

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Я, конечно, подумала про минус пять килограммов. Неправильно!

Подруга решила, что в ее жизни слишком много лишнего. И вся ее жизнь — это как заставленная коробками кладовая. И она уже забыла, как это — испытывать удовольствие от людей, вещей и событий. Ведь — и это правда — вокруг слишком много всего: вещей, событий, людей и, особенно, информации.

Меньше беспорядка — больше возможностей для реализации

Тогда она изобрела свой собственный ритуал, который называется «минус пять». Каждую пятницу (чтобы не забыть — выбрала пятый день недели) она выбирает место, и выбрасывает оттуда пять вещей.

Допустим, это гардероб — находит пять предметов одежды, которые не приносят удовольствия, и отдает их на благотворительность. Или это холодильник: всегда находится что-то, что давно пора выбросить.

Дальше — еще интереснее. Берем в руки телефон. Instagram — отписываемся от пяти аккаунтов («критерий отбора» моей подруги — контент должен быть либо полезным, либо удивительным, если ни то и ни другое — unfollow).

Photos — удаляем минимум пять.

Контакты — «А кто это вообще такой?»

YouTube — «Зачем я подписалась на стольких экспертов?» И так далее.

Спрашиваю у подруги, сделала ли ее эта практика счастливее. Ответ, дословно: «Я не знаю, почему, но да!»

А я знаю, почему.

1. Когда мы начинаем «сортировать» и избавляться от лишнего, мы возвращаем себе ощущение контроля над своей жизнью. Это очень крутое ощущение, с которым не хочется прощаться!

Кстати, когда мы принимаем, наконец, оптимальное решение, у нас тоже появляется ощущение контроля и свободы.

2. Когда мы методично перебираем вещи/события/фото и мысленно «фильтруем» — это делает наш выбор в будущем более осознанным.

3. Меньше беспорядка — больше возможностей для реализации. Чрезмерный беспорядок извне делает нас менее продуктивными и более склонными к прокрастинации (исследование психологов для статьи North American Journal of Psychology (2021).

4. Принято говорить, что когда ты избавляешься от лишнего — ты освобождаешь место для чего-то нового.

Текст публикуется с разрешения автора

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