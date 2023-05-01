В полном одиночестве. Почему полезно бывать наедине с собой

Уединение может помочь справиться с сильными эмоциями

Мысль о том, чтобы проводить время в полном одиночестве, многим может внушать страх, и их можно понять. Но при этом люди часто неправильно понимают разницу между одиночеством и моментами уединения.



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Как психолог я изучаю уединение — то время, которое мы проводим наедине с собой, не взаимодействуя с другими людьми. Я начала свою исследовательскую работу более десяти лет назад, и имевшиеся на тот момент данные указывали на то, что у молодых людей в одиночестве, как правило, портится настроение.

В социальных сетях, на телевидении или в популярной музыке счастье обычно изображается как радостное волнение, энтузиазм и прилив энергии. В таком ракурсе уединение часто ошибочно принимают за одиночество.

В психологии исследователи определяют одиночество как неприятное чувство, которое мы испытываем, не имея или будучи не в состоянии создать те социальные связи или отношения, на которые надеемся. Но уединение это нечто иное.