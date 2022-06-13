Будьте бдительны. Пять признаков депрессии

Когда идет война, будущее неопределенно, а стрессовые ситуации и не думают прекращаться, всем пора овладеть антистрессовыми и адаптивными навыками

Все чаще ко мне приходят украинцы, нуждающиеся в лечении антидепрессантами и транквилизаторами. У большинства из них депрессии можно было бы избежать, придерживаясь некоторых рекомендаций, взять ответственность за свое здоровье и жизнь и изучать, хотя бы минимально, как работает наш мозг и организм в целом под действием длительного стресса.



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Можно резонно заметить: это ведь так сложно, зачем все это изучать, мы ведь не психологи? Но ведь вы и не медики, но знаете о витаминах, микроэлементах, размещении всех органов в организме и их функциях, а также знаете, как лечить многие болезни без советов врача. Знания любого украинца в области медицины наполнят несколько томов. А что на психологическом фронте? Что с психологической гигиеной, профилактикой и тому подобное? Всё плохо. К сожалению, большинство людей считают, что в их психологических проблемах повинны только другие люди или обстоятельства. Чем быстрее вы поймете, что не все так однозначно, тем больше шанс, что во время этой войны вы сохраните себя живыми внутри, что поможет как в достижении победы, так и в восстановлении нашего государства.

Быть в депрессии — это быть ни живым, ни мертвым. Вы теряете трудоспособность и волю к хоть какой-либо деятельности. Строго говоря, вы не желаете жить. Депрессия нуждается в длительном лечении и реабилитации, это серьезное заболевание и само по себе может и не пройти. Лучший способ ей противодействовать — профилактика. Люди, которые переживают долгую депрессию и не лечатся, могут на всю жизнь упустить возможность испытывать радость, быть счастливыми, надеяться и верить в лучшее будущее. Встречали ли таких людей?

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