Насколько вы одиноки в действительности? Пять вопросов, чтобы это выяснить

Есть множество типов одиноких людей

Джоуи Триббиани был тем обаятельным, но чудаковатым актером, который жил через холл от Моники и Рэйчел в популярном телесериале Друзья. На протяжении 10 сезонов шесть главных героев почти постоянно вращались в круговерти любовных отношений, но Джоуи редко встречался с кем-либо дольше, чем на протяжении одного эпизода. Однако нам также известно, что Джоуи почти никогда не спал один. Если оглянуться назад, то Джоуи не выделяется на фоне других как герой-одиночка, и сериал не выстраивается вокруг его попыток найти себе пару. Почему нет? Отчасти, возможно, потому, что он мужчина, а у нас разные стереотипы и ожидания в отношении одиноких мужчин и одиноких женщин. Но я подозреваю, что еще и из-за нашего узкого понимания того, что на самом деле означает быть одиноким.



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Зачастую мы представляем себе одиночество как отсутствие романтического партнера — и все. Очень просто. В научных исследованиях мы часто используем одиноких людей для сравнения, но крайне редко по-настоящему их изучаем. Однако ситуация постепенно меняется, главным образом потому, что одиноких людей становится все больше, они дольше остаются одинокими и разрушают стереотип о том, что люди без пары страдают от одиночества и изолированности.

Мы с коллегой, Джонатоном Бекмейером, недавно опубликовали статью, основанную на результатах шести ранее проведенных нами исследований, и в ней утверждаем, что