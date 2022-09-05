В темные дни. О чем нужно помнить сегодня, общаясь с близкими людьми

Мы настолько «обострились», что можем случайно ранить тех, кто нам дорог

Поговорила с подругой полтора часа по телефону… Что вам сказать. Случай типичный для последних месяцев.



У моей подруги случился ключевой момент в отношениях с матерью. Знаете, бывает такое с очень близкими людьми: терпишь-терпишь, или просто выбираешь не обращать внимания на штуки, которые тебя задевают.

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Потом оно вскипает, вы говорите друг другу кучу гадостей, а затем, отдышавшись как следует, садитесь друг напротив друга и спокойно общаетесь о том, чего вы от этих отношений ждете и как вам следует их починить.

Так вот. Как раз во время такого разговора — когда уже все матерные слова сказаны вслух, разбито пару чашек и так далее — подруга и ее мама пошли гулять, чтобы продышаться и разобраться, как они могут сделать друг друга счастливее. И мама подруги внезапно призналась, что у нее когда-то был похожий разговор с ее собственной матерью.

Мать — бабушка, получается, моей подруги — призналась, что годами носила в себе обиду на свою дочь (мать подруги) за фразу, которую она однажды ей сказала.

Давайте будем снисходительны к нечувствительности наших близких — это не от нелюбви, а от истощения

Ситуация была следующая. Давно-давно, бабушка подруги пришла с работы, уставшая как конь, с дикой головной болью, а мама подруги в этот момент собиралась на свидание и красила ногти. Бабушка подруги попросила дочь прекратить и проветрить — запах лака усиливал головную боль. Мама подруги поинтересовалась, не случилось ли чего.

Бабушка призналась, что день на работе был очень напряженный, что не было возможности даже пообедать, и что вообще она уже неделю так переживает из-за работы, что не может выспаться. На что мать подруги, дуя на ноготки, сказала: «Ну мам. Кому сейчас легко…». И именно эта фраза почему-то обидела бабушку моей подруги настолько, что она, как потом выяснилось, десятилетиями держала эту обиду в себе, и только в момент кризиса призналась, что эта рана все еще болит.

Разумеется, мать моей подруги, собираясь на свидание и думая вообще о другом, и в мыслях не имела обижать или унижать собственную мать, тем более в момент, когда ей сложно.

Но вот в чем прикол. Оказывается, моя подруга случайно «вернула» эту фразу своей маме — ситуация была почти один в один, только мама жаловалась не на работу и головную боль, а на войну. Подруга об этом даже не помнила, что-то буркнула впопыхах — а маму «триггернуло».

Зачем я вам это рассказываю?

Во-первых, сейчас, в эти бесконечные, темные, наполненные тревогами и плохими новостями дни мы настолько «обострились», что действительно, нехотя, можем ранить близких.

Давайте больше стараться. Хотя, понимаю, что стараться иногда просто нет сил.

Поэтому, во-вторых, давайте будем снисходительны к такой нечувствительности наших близких. Это не от нелюбви, а от истощения. Поверьте психологу, который старается и буквально вчера ранил очень дорогого сердцу человека.

И, третье.

Пожалуйста, не носите обид внутри. Не ждите ключевых моментов и разбитых чашек. Озвучивайте и чините себя там, где начинает ломаться. Мы все уже поняли: жизнь коротка, а дороже близких в ней нет почти ни-че-го.

Текст публикуется с разрешения автора

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