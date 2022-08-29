Составьте план, и не один. Как преодолеть хроническую усталость

Все эти планы составляются с учетом ваших привычек, образа жизни, расписания и физиологических параметров

Об усталости. О хронической усталости тоже.



Конечно, больше всего хотелось бы иметь таблетки «от усталости». И они даже существуют, но запрещены как наркотические препараты. Да и действуют на нервную систему с эффектом шагреневой кожи. То есть сначала растянут возможности нервной системы, а затем уменьшают до маленьких размеров, то есть нервная система потеряет и те возможности, которые сейчас при усталости есть.

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Бороться с усталостью вам поможет любой психолог или врач. А если вы очень продвинутые и образованные психологически, то и сами сможете кое-что.

Надо составить несколько планов.

1. План улучшения сна. Здесь важно улучшить несколько параметров: глубину сна, количество сна, непрерывность сна, срок засыпания и качество пробуждения.

2. План доставки кислорода к клеткам головного мозга. Звучит страшно, а состоит из прогулок, или движений, или физической нагрузки в особое для вашего организма время суток. Кислород должен пройти по мышцам, тогда он усваивается мозгом.

Кислород должен пройти по мышцам, тогда он усваивается мозгом

3. План уменьшения физического и психического напряжения и восстановление навыков привычной релаксации. Или обучение новым навыкам релаксации, если вы не умели расслабляться или делаете это неэффективно.

4. План информационной детоксикации. А есть, кстати, телеграмм-каналы и ютуб-каналы по информдетоксу? Сбросьте ссылку, я подпишусь! (Это шутка такая. Детокс – это ограничение)

5. Тот самый старый надоедливый тайм-менеджмент. Без него никак.

Все это составляется индивидуально, исходя из ваших привычек, образа жизни, расписания и физиологических параметров. Если бы у меня за спиной стоял диетолог, то он добавил бы план улучшения питания. Но я оглянулась — диетолога здесь, в моей комнате, нет. Так что обойдется пятью планами.

Я никогда не видела человека, который мог бы выполнить эти планы за месяц. Но видела людей, поборовших усталость полностью за 3-4 месяца. Столько времени им понадобилось для обдумывания, составления планов и воплощения их в жизнь.

Представляю ваше разочарование. Да, я с вами! Я тоже хочу таблетки. Но иногда составляю и воплощаю свои планы с переменным успехом. Сегодня решила составить план по улучшению сна.

Текст публикуется с разрешения автора

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