Система, состоящая из двух частей. Нейрофизиологический эффект Арестовича

Мне как ученому совсем не интересно, что он говорит, а вот реакция людей на него интересна

Есть те, кто его любят, и ненавидящие его. Равнодушных уже, наверное, нет. Мне как ученому совсем не интересно, что он говорит, а вот реакция людей на него интересна. Описанные лагерем поклонников эффекты его голоса напомнили мне, и у меня появились теории нейрофизиологических эффектов Арестовича.



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Так вот, о голосе. Кто не знает, сейчас мега популярные во всем мире ASMR видеоролики. Это когда кто-то шепотом говорит что попало, или имитирует стрижку волос, или тихо шуршит бумагой. Автономная сенсорная меридиональная реакция (autonomous sensory meridian response) — это то, что у нас возникает в ответ на такие звуковые стимулы.

Многие в ответ на это испытывают приятные эмоции, легкую эйфорию и мурашки на затылке. Почему так получается и почему именно эти стимулы так работают никто точно не знает. Так же как и того, почему у некоторых людей стимулы не вызывают реакции. Самое интересное, что такое очевидное влияние на организм было открыто совсем недавно, и хотя о мурашках на теле от каких-то переживаний знают все, но то, что это может быть вызвано не эмоциональными переживаниями, а набором звуков, стали говорить совсем недавно. Вот какие звуки пока замечены в этом эффекте:

Голос способен на многое, даже без привязки к содержанию речи

• шепот, нежный и тихий голос, медленная мягкая речь;

• мягкое шуршание, хруст пластиковой или бумажной упаковки, целлофана в руках;

• постукивание ногтями или предметами, легкое царапание ногтями или предметами по текстурным поверхностям, пластику или дереву;

• шелест страниц, звук, издаваемый пальцами при трении с бумагой;

• дыхание, вздох в микрофон.

Самый эффективный, конечно, шепот. Не думаю, что кто-нибудь может постоянно специально говорить таким голосом только для того, чтобы вызвать такой неврологический эффект у слушателя. Но, думаю, что часть эффектов нашего сегодняшнего изучения можно списать именно на ASMR.

Недавнее исследование в этом году показало, что наиболее восприимчивы к стимулам ASMR люди с повышенным невротизмом и тревожностью, на них эффект оказывается сильнее. Понятно, что таких людей нам подарила война очень много.

Голос вообще способен на многое, опять же, даже без привязки к содержанию речи. Например, низкий голос в природе является атрибуцией доминирования и ассоциируется с более доминирующим положением его обладателя в глазах, а точнее ушах, слушателя. Очень сложно говорить высоким голосом и тихо, потому дикторы часто говорят тише, чтобы звучать ниже. Репродуктивно активные женщины в племенах охотников-собирателей воспринимают низкий голос как сигнал от более успешного охотника и собирателя. А вот в исследовании голоса президентов США, низкий тон голоса воспринимался как лидерский и более привлекательный, и важно, что чувствительность к этим голосовым стимулам повышалась у слушателей при военном сценарии в эксперименте.

Еще раз отмечу, что ничего не знаю о содержании того, что он говорит, и никакой компетенции в таком анализе у меня нет. Но феномены повышенного социального внимания нуждаются во всестороннем изучении. Итак, система «Арестович — слушатель Арестовича» явно состоит из двух частей, и зависит как от интенсивности работы первой, так и от степени восприимчивости второй. Восприимчивость эта сильно повышается при стрессе и войне, как показывают исследования ASMR и низкого тембра голоса. Вот такое интересное арестовичеведение.

Текст публикуется с разрешения автора

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