Разорвать порочный круг. Как избавиться от негативных мыслей

Марк Мэнсон: «Случалось ли вам когда-нибудь тонуть в море негатива?» (Фото:AndrewLozovyi/Depositphotos)

Одна из самых опасных ловушек — осуждать себя за негативный настрой, тем самым усиливая его

Случалось ли вам когда-нибудь тонуть в море негатива, задаваясь вопросом, как спастись от неумолимой приливной волны неуверенности в себе и самоосуждения?



Что ж, вы не одиноки. Мы все страдаем от негативных мыслей, и пришла пора научиться эффективно с ними бороться.

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В этой исчерпывающей инструкции мы рассмотрим три шага, которые помогут справиться с негативными мыслями, принять неудачи как неизбежность и в конечном итоге достичь большего количества целей.