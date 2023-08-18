Разорвать порочный круг. Как избавиться от негативных мыслей

18 августа, 22:03
NV Премиум
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Марк Мэнсон: «Случалось ли вам когда-нибудь тонуть в море негатива?» (Фото:AndrewLozovyi/Depositphotos)

Марк Мэнсон: «Случалось ли вам когда-нибудь тонуть в море негатива?» (Фото:AndrewLozovyi/Depositphotos)

Марк Мэнсон
Американский писатель и блогер

Одна из самых опасных ловушек — осуждать себя за негативный настрой, тем самым усиливая его

Случалось ли вам когда-нибудь тонуть в море негатива, задаваясь вопросом, как спастись от неумолимой приливной волны неуверенности в себе и самоосуждения?

Что ж, вы не одиноки. Мы все страдаем от негативных мыслей, и пришла пора научиться эффективно с ними бороться.

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В этой исчерпывающей инструкции мы рассмотрим три шага, которые помогут справиться с негативными мыслями, принять неудачи как неизбежность и в конечном итоге достичь большего количества целей.

Теги:   Мышление Жизненные советы Марк Мэнсон Позитивное мышление

Depositphotos
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