Сложная тема. Почему важно научиться любить себя

Радость и забота о себе — это источник энергии

Я внимательно изучаю все возможные исследования нашего с вами состояния. В последнем исследовании Социологической группы Рейтинг меня затронула динамика за этот год в нашем ощущении любви к себе и другим.



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Любви к себе стало меньше, а к другим — больше. С одной стороны, мы сплачиваемся и чувствуем больше безопасности, когда есть близость с другими. Близость — это наше лекарство. С другой стороны — те, кто умеет сохранять фокус и на себе, меньше истощаются, могут выдержать большую нагрузку, более стойкие. Они позволяют больше радости и удовольствия. А удовольствия нас укореняют в жизни. И радость и забота о себе — это же энергия.

И в мирное время мы искали этот баланс — я и другие. А сейчас это вообще очень сложная тема. Мы почти все сейчас живем «на отдачу», все в режиме дающих.

Любить себя сложнее, чем всех

Но я стала часто спрашивать себя и других: «Ты сейчас вкладываешь в других все, что у тебя есть? Даже больше, чем есть (из последних сил)? Есть ли ощущение, что есть то, что остается как опора, как актив?» И это касается и сил, и вещей, и денег, и времени — всех возможных ресурсов.

Знаете, несколько дней назад я случайно в ленте увидела мой пост уже военного времени, но под чужим именем, еще и с рекламой. Я припомнила, когда писала этот материал. Он был очень подробный о том, как помочь ребенку, когда ему приснился страшный сон. Я писала его, когда сама была истощена, когда количество волонтерских проектов было уже на грани выдерживания, и когда я экономила на кофе. Я увидела этот украденный материал и расплакалась. Я знаю, что он не первый и не последний украденный. Но уязвимость была и от того истощения, в котором материал писался, и от текущей усталости, и от наглости.

Из уважения к себе я попросила поставить авторство и убрать рекламу. Из любви к себе я приучу себя «отдавать» не из состояния истощения. В других состояниях эмоционально это вообще не цепляло бы.

Дочь меня сейчас часто спрашивает: «Ты себя любишь?» Я точно знаю, что я к себе отношусь с уважением. Из уважения и любви к себе я говорю «нет» и защищаю свои границы.

Из сострадания к себе я могу себе сказать: «Сейчас действительно так сложно, ты нормальная. Ты можешь быть уставшей, грустной, раздраженной. Ты нормальная». Я умею себя поддерживать. Я точно к себе отношусь с симпатией.

Мы часто «любим себя» любовью и благодарностью других к нам. Любить себя «через кого-то» — проигрышная стратегия. И именно любить себя, наверное, важно научиться. Ведь это огромный «актив».

Может, из любви к себе я себя «балую» — позволяю что-то нерациональное, радостное.

Я любуюсь, как дети смотрят на себя в зеркало — они так искренне улыбаются. Целуют свое отражение. Я поставила зеркало у компьютера, чтобы привыкать к изменениям во внешности. Сегодня между зумами бросала взгляд и думала, о чем я могу сказать: «Ты мне нравишься, я в тебе так люблю…»

Я помню, как когда-то в начале практики училась «не вываливаться» полностью в процесс клиента. Быть в полном контакте, искренне с ним и одновременно держать внимание на своем дыхании или теле. Это важный навык — держать фокус одновременно на внутренних процессах и на внешних. Это сейчас мне очень помогает, в частности, предотвращать травму свидетеля.

Любить себя сложнее всего.

Любить себя — это не об эгоцентризме. Любовь не заслуживают. Ее, наверное, разрешают. Она нам дается по праву рождения.

Что мы можем сделать из любви к себе? Что будет меняться, если я буду разрешать эту любовь? И что это вообще — когда она есть к себе?

Текст публикуется с разрешения автора

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