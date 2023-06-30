Это очень важно сейчас. Как очертить свои личные границы

Сегодня мы вновь учимся находиться рядом друг с другом так, чтобы это было не только безопасно, но и комфортно

Я сейчас иногда говорю дочке: «Дашка, я заканчиваюсь здесь!» — и очерчиваю жестом-ладонью, где именно «начинается» моя территория. На меня нельзя без разрешения запрыгивать, смотреть в экран телефона или компьютера, касаться. У меня эта территория очерчена на расстоянии вытянутой руки. Недавно на эфире с ведущей шутили, что есть люди, у которых их «чик-чирик, я в домике» сейчас на несколько километров.



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Я последние месяцы стала более чувствительной к контакту и к тому, что называется «личные границы». Когда мы переживаем травматический опыт, наше ощущение границ может меняться. Оно может сужаться до очертаний тела, а может становиться наоборот огромным. С ощущением личных (телесных) границ в том числе связана теменная часть мозга, а в стрессе и под действием травматизации, она «меняет режим работы». А если я не чувствую своего тела, я не смогу быть чувствительной и к границам других. А еще у нас могут быть обостренные реакции, когда кто-то на нашу территорию неожиданно заходит. Потому что и лимбическая система, которая отвечает за реакцию на «вторжение», на опасность, сейчас перевозбуждена, и сразу подает сигнал тревоги и требует немедленного действия. А это же режим самосохранения — поэтому реакция будет такая, на которую у нас сейчас хватит силы самоконтроля. Когда мы уставшие, она может быть очень резкой.

Когда мы переживаем травматический опыт, наше ощущение границ может меняться

На первом же семинаре, который я проводила вживую, заметила, как изменилось отношение групп к практикам с прикосновениями. Сначала ковид с его социальной дистанцией, а сейчас усталость, опасность, ощущение отделенности от тела. И с одной стороны — потребность в телесном контакте и близости у нас может быть гораздо больше, а с другой — нужно больше времени, чтобы привыкнуть к другим, почувствовать безопасность, подготовиться, вообще иметь силы, чтобы ответить контактом.

«Покажи, где ты заканчиваешься?» — спрашиваю у детей и взрослых. Мы изменились. И именно сейчас мы снова учимся с близкими гибко с уважением предупреждать о своих намерениях и спрашивать, как быть друг с другом, чтобы это было не только безопасно, но и комфортно. В мирной жизни я очень тактильный человек, который был готов всех обнять. Сейчас я спрашиваю: «Можно тебя обнять, нормально, если я сяду ближе? Тебе (или вам) так комфортно?» Я приучаю тех, с кем общаюсь, не начинать ни с кем контакт из-за спины, не касаться без разрешения, не хлопать по плечам, не делать резких движений к человеку (любого возраста).

А с детьми и взрослыми мы делаем простые упражнения, чтобы почувствовать, «стены своего телесного дома». Мы простукиваем все тело, как коврик, вытряхивая ладонями пыль. Я придумала кучу упражнений, в которых мы втираем «солнечный крем», снимаем, касаясь всего тела, листья с «иголок ежика», гладим свой панцирь крабиков и черепах — это возвращает ощущение укорененности в теле. И ощущение защищенности.

Потом мы учимся считывать сигналы тела — сканировать тело вниманием, чувствовать, где теплее, где холоднее, какая нога стоит более устойчиво, какие разные подушечки пальцев рук на прикосновение, где именно урчит в животе, как двигаются ребра при дыхании, сухо или влажно во рту, какие мышцы напряжены, какие расслаблены. Где в теле ощущается больше покоя и расслабления. Такая телесная осознанность помогает нам и возвращаться в тело, и быстро считывать телесные реакции на эмоции и потребности. И может быть спасительной, когда нужно быстро стабилизироваться.

Затем мы делаем практики: «Это мое место» — когда очерчиваем жестами, пантомимой, нитками или подушками, мелом, машинками, рельсами из игрушечной железной дороги или просто в воображении свои границы. И я прошу мысленно или в реальности заполнить «свое место» тем, чем бы хотелось — солнцем, цветами, фотографиями, картинками, воспоминаниями, предметами или ощущениями. Это «мое место» со мной всегда, где бы я ни была.

А потом я прошу почувствовать, где «я заканчиваюсь» и где «заканчивается» другой человек. Когда-то во время ковида ходили в сети картинки, как люди перемещались внутри хула-хупов, — так очерчивали безопасную дистанцию. Вот так иногда и я прошу детей и взрослых в игре ходить, показывая наглядно обручами, где именно их «границы».

И после этого мы переходим к более тонким границам, связанным со временем, мыслями, эмоциями, ценностями. И все это и для взрослых, и для детей.

<...>

Мы меняемся. И когда мы встречаемся, нам каждый раз необходима «калибровка» близости. И нам важно ощущение своего пространства для восстановления.

Текст публикуется с разрешения автора

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