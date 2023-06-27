Пять шагов. Как спасти пошатнувшиеся отношения

Берит Брогаард: «Если вы часто игнорируете своего партнера или ведете себя с ним отчужденно, он со временем потеряет к вам интерес» (Фото:AllaSerebrina/Depositphotos)

Не стоит прибегать к каким-либо манипуляциям

Вспомните те первые дни ваших отношений, когда ваш партнер не мог насытиться вами. Вы постоянно созванивались и могли болтать по телефону часами, или беседовали всю ночь напролет. Но теперь, когда прошло время, вы не ощущаете порхания бабочек в животе, думая о своей половинке. Искра погасла. Вы все еще испытываете к нему или к ней романтические чувства, но чувствуете, что вашего партнера стали гораздо меньше волновать ваши отношения — или, по крайней мере, гораздо меньше, чем вас. Вы над ним больше не властны.



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Когда происходит подобное, вполне нормально ощущать тревогу и грусть. Душевная боль, которую вы испытываете, может заставить вас попытаться прибегнуть к различным способам манипуляции, чтобы вновь захватить инициативу. Но играя в игры с целью получить или вернуть себе власть в отношениях, вы неизбежно разрушите их. Есть много пар, в которых один из партнеров обладает большей властью, чем другой, но, как правило, это крайне нездоровые отношения. Те отношения, в которых присутствует физическое или словесное насилие, или один из партнеров изменяет, или кто-то владеет большими активами, чем другой (и эти активы не являются их общей собственностью), зачастую обречены на провал или приводят к жестокому разочарованию и неудовлетворенности.

Если вы чувствуете, что ваш партнер отдаляется, лучшее, что можно сделать,