Хотите легкой жизни? Вот что для этого нужно

Дариус Фору: «Легкая жизнь — это то, над чем надо постоянно трудиться» (Фото:diego_cervo/Depositphotos)

Подготовьтесь к тому, что это будет непросто

На днях мама рассказала мне, как у одной нашей родственницы спустило колесо на велосипеде. Этой женщине живется нелегко.



Она была записана на прием к врачу и когда выкатила свой велосипед, чтобы доехать до клиники, обнаружила, что одно колесо спущено. Машины у нее нет, так что в итоге она добиралась пешком. И что еще хуже, вскоре после того, как она отправилась в путь, полил дождь.

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Она едва успела вовремя. Я сказал себе: «Приятель, да ты счастливчик. У тебя еще легкая жизнь». Но тут же подумал: «Я сделал множество тяжелых вещей, что она была такой».

Тяжелая жизнь может быть подобна черной дыре, из которой невозможно выбраться

Я помню времена, когда у меня почти ничего не было. В 17 лет я на все лето устроился работать в колл-центр, на полный рабочий день. Однажды я ехал на работу на велосипеде, и примерно на полпути начался сильный ливень.

Если бы я остановился, чтобы переждать дождь, то опоздал бы. И у меня не было времени возвращаться, чтобы поехать на автобусе. Пришлось продолжить путь.

Друзья, я до сих пор помню, как чувствовал себя, когда появился в офисе полностью пропитанный водой, от носков до нижнего белья. В 9 утра я сел за свой стол и приступил к работе.

Во время перерывов я выходил в туалет и пытался высушить свои вещи по частям с помощью электросушилки для рук. Весь день я просидел в кресле в мокрой одежде, мысленно проклиная все на свете.

Я был в ярости. Такая жизнь меня не устраивала.