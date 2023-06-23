Чувствуете себя абсолютно несчастным? Вот 9 пунктов, почему так произошло

Марк Мэнсон: «Станьте одержимы тем, что другие думают о вас» (Фото:yacobchuk1/Depositphotos)

Что может сделать несчастнее, чем вера в то, что страдания никогда не закончатся?

1. Всегда вините в своих проблемах кого-то другого.



Чаще всего в качестве виноватых выбирают правительство, общество в целом, крупные корпорации, своих родителей или вон тех нехороших людей, которые вам очень не нравятся.

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Как поступаю я? Просто виню во всем своего отца.

2. Постоянно жалуйтесь.

Теперь, когда вы нашли кого-то, кого можно винить во всех ваших проблемах, тратьте как можно больше времени и сил на то, чтобы рассказывать другим людям, что это они всему виной. Потому что, какой в принципе смысл быть несчастным, если при этом нельзя сделать так, чтобы все, кто вас окружает, тоже чувствовали себя несчастными?