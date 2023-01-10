Самый простой метод, как улучшить свой сон и высыпаться

Всего одна вещь делает несущественным все остальное

Проблемы со сном усугубляются на протяжении многих десятилетий. А после Covid ситуация резко ухудшилась. В наше время быстро уснуть стало намного сложнее.



Американская психологическая ассоциация недавно сообщила, что две трети американцев не спят так, как им хотелось бы.

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Все знают, как сильно сон влияет на качество нашей жизни. Доказано, что существует связь между сном и психическим и физическим здоровьем.

Целые книги посвящены сну и тому, как его можно улучшить. Но, несмотря на всю эту полезную литературу, нам по-прежнему бывает непросто хорошо выспаться.

По моему опыту, сон — это вопрос, который не стоит усложнять. Чем больше я об этом читаю и чем больше об этом думаю, тем труднее мне становится уснуть. На мой взгляд, причина в том, что сон — это одно из тех действий, которые невозможно выполнить принудительно.

Приказывать себе уснуть совершенно бесполезно. А большинство толстых книг и долгих видео о сне содержит столько информации, что голова идет кругом.

Какая одна вещь делает все остальное несущественным?