Если вы тоже растеряны. Как успокоиться в день ужасных новостей

Мы уже больше года регулярно получаем «прививки» от проклятых соседей, но когда происходит такое, снова летим в отчаяние и бессилие

Утром в Киеве солнечно. Ближе к полудню уже уверенных 26 градусов. Голубое небо. Цветущие парки. Очень красивые, нарядные люди на улицах.



Но сделать из солнечного дня ужасный — главная цель соседа: подрыв ГЭС, десятки видео с водой, которая безжалостно разливается вокруг, пряча под собой дома, дороги, фермы, животных, жизнь.

Видео дня

Кажется, что одна из этих реальностей — фейковая. Разве может такое быть, чтобы одновременно происходило вот это все? Поговорила с несколькими друзьями, которые в полном замешательстве: такое прекрасное утро, такое ужасное утро. Такая красивая природа, такая ужасная природа. Господи-сколько-же-можно. Как-же они-уже-задолбали.

Мы уже больше года регулярно получаем «прививки» от проклятых соседей, но когда происходит такое, снова летим в отчаяние и бессилие.

Итак.

Если вы тоже растеряны, в отчаянии, просто знайте, что вы не одни.

У всех такое же противоречие: где-то там, под Херсоном, катастрофа, а мне надо идти на работу/выгуливать с коляской младенца/лечить людей/варить обед/писать проект и т. п. Поэтому немного душной психологии, сегодня она пригодится снова.

Верните себе себя

Должны принять, что все эти реальности реальны, к сожалению. Такой уж наш мир: именно в эту секунду кто-то умирает, кто-то рождается, кто-то проснулся с похмелья, а кто-то спасает животное, которое вот-вот утонет.

Должны признать, что над нашей реальностью имеем власть только мы сами. Чувствуем беспокойство — не читаем новостей.

Спрашиваем себя: «Что я сейчас могу сделать, чтобы повлиять на ситуацию?». Если ответ «ничего» — это стоит принять. И задать себе следующий вопрос «Что лучшее, что я могу сейчас сделать для себя?»

Варианты ответа: сделать очередной донат, позвонить маме, обнять дерево, выпить кофе, сделать кому-то добро, открыть в айфоне Photos и пересмотреть папку, отмеченную сердечками… Выбирайте свой вариант успокоения. Верните себе себя.

Третье — самые эффективные физиологические источники успокоения остаются неизменными. Дыхание — медленно и глубоко, в самый живот, вдох, а затем медленно, через трубку губами, выдох. И так минут пять, можно с закрытыми глазами.

Второй источник, извиняюсь, это вода — просто осушите пару стаканов, без спешки.

В ситуации растерянности самое важное — почувствовать контроль над собой и своей жизнью. Лучше всего — решите что-то сделать и сделайте это.

Как сказала одна моя подруга своей дочери в то ужасное утро, когда осколком ракеты убило людей возле той поликлиники: «А не испечь ли нам, доченька, медовик?» Итак, просто сделайте что-то, что вы хотите сделать. И так до конца этого дня, который так ужасно начался.

Я хочу присвоить себе мой летний день. Вернуть себе контроль над ним, а не отдать его проклятым соседям. Хочу быть полезной там, где могу.

Как же они задолбали. Держим строй.

Текст публикуется с разрешения автора

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