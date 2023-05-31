Это неизбежно. Как стресс влияет на обучение

В сегодняшнем контексте нельзя продолжать использовать довоенные подходы

Какими бы гениальными и выносливыми мы, украинцы, ни были, законы биологии нам не перехитрить. И лучше их знать для более эффективного использования управленческих и других инструментов.



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Как вот, например, факт о том, что длительное недосыпание и постоянный стресс неизбежно влияют на качество когнитивных процессов. Способность запоминать и воспроизводить изученное прямо зависит от качества сна и количества и продолжительности стресса.

Нельзя в сегодняшнем контексте продолжать использовать «довоенные подходы» учебных программ в компаниях.

Как сегодняшний контекст влияет на обучение

Как стресс влияет на процесс обучения и запоминания?



В процессе обучения память проходит четыре этапа:



1. Кодирование (изучение новой информации)



2. Консолидация (конвертирование информации в долгосрочную память — происходит во время отдыха и сна)



3. Воспроизведение (воспроизведение информации для практики)



4. Актуализация (встраивание новой информации в существующие знания в ходе повторения или нового обучения)



Влияние стресса на память зависит от конкретного этапа этого процесса.



Способность запоминать зависит от качества сна

Задолго до кодирования (то есть собственно обучения, модуля, вебинара и т. д. ) общий стрессовый контекст ухудшает формирование памяти, но незначительный стресс непосредственно перед или после обучения может повысить производительность памяти.



Стресс перед воспроизведением, то есть применением полученных знаний на практике, ухудшает вспоминание информации, изученной ранее, что может давать ощущение неэффективности обучения (вы можете не вспомнить не потому, что не знаете, а потому что в стрессе).



Стрессовый контекст также ухудшает интеграцию новой информации в существующие структуры знаний — вам трудно совместить новые знания с тем, что вы уже знаете.



Как учиться, когда стресс постоянный?

1. Разделяйте обучение на небольшие сессии



При разработке учебного плана учитывайте постоянный хронический стресс работников, особенно тех, кто находится в Украине. По возможности не организовывайте обучение, которое длится более 3 часов в день. Между обучающими модулями/сессиями делайте длительные перерывы.

2. Не завышайте ожидания от обучения ни свои, ни в отношении команд



Не ожидайте 100% результата. Несмотря на вовлеченность, интерес, сфокусированность команды, которые работают и учатся в условиях постоянного фонового стресса, просто не способны в полной мере воспринимать и внедрять на практике полученные знания. Сегодня многократное напоминание о необходимости использовать на практике выученное — новая гигиеническая норма.

3. Запланируйте одним из этапов учебной программы одну или несколько сессий для повторения и обсуждения изученного контента

По окончании учебных модулей рассылайте участникам не только материалы модуля, но и краткие сжатые списки инсайтов, советов, схем, моделей, к которым можно возвращаться периодически. По возможности делайте короткие тематические рассылки регулярно. Таким образом участники смогут быстро повторять (а значит, лучше запоминать) конкретные аспекты для использования на практике здесь и сейчас.

Nota bene: потенциально стрессовые события не обязательно приводят к реакции на стресс, а именно индивидуальная оценка ситуации и доступные стратегии преодоления будут определять, приведет ли ситуация к активации систем стресса или нет. То есть обучение резильентности и стрессоустойчивости должны стать обязательным предметом в L&D (Learning and Development, обучение и развитие) системе компании.

Текст публикуется с разрешения автора

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