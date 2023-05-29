Хитрости, которые придают сил. Как оставаться в форме после бессонной ночи

Елена Любченко: «Как бы мы ни старались, у организма есть ограничения» (Фото:HayDmitriy/Depositphotos)

Проводите больше времени на улице и избегайте тех вещей, которые поглощают энергию

Как вам спать по три часа? Даже не шутится уже на эту тему, если честно. Хорошо, если есть возможность дневного сна, как в детстве, — а если нет? А если работа? Проекты. Встречи. Совещания. Дети. Закупки. Визиты к врачам или на ТО. Как функционировать, если каждую ночь отвратительные соседи не дают спать?

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Обращаемся к науке.

Находитесь там, где светло. Если есть выбор, где сесть — у окна или подальше — садитесь у окна. Солнцезащитные очки — и гулять под солнцем. Солнечный свет является естественным сигналом к активному движению, ведь провоцирует выработку серотонина, который придает нам энергию.

А пребывание на улице, особенно на природе (парк, озеро, лес, даже просто клумба под домом) всегда успокаивает нервную систему, дисбалансированную ночным беспокойством.

Хитрости, которые придают энергию: контрастный душ, утренняя зарядка (в меру энергично двигать каждым суставом или потанцевать под что-то в меру активное, вроде сальсы), асана «собака мордой вниз», аромат корицы или мяты, пить воду, съесть горсть орешков.

Вещи, которые поглощают энергию в таком состоянии: секс, тренировки, чрезмерный обед, тяжелая и кропотливая интеллектуальная работа.

Делайте только то, на что хватает энергии

Моя подруга как-то сказала: «Я не выспалась, мне было себя жалко, и я пошла в МакДоналдз». Не поступайте, как моя подруга. Фастфуд — это быстрые углеводы, которые дадут «быструю» энергию, которая очень стремительно закончится, и вы будете чувствовать себя еще более истощенными, чем до того.

Лучшая еда в состоянии «после ночи с ракетами» — питательная, теплая, насыщенная нутриентами. Здоровый белок (рыба, курятина), дополненный клетчаткой (салат) и полезными углеводами (вкусный хлеб, хумус, ваша любимая крупа).

Не злоупотребляйте кофе — да, я должна это сказать, потому что согласно исследованиям, кофеин способен подавлять аппетит, а вам это не нужно. И даже если вам совсем не хочется есть, заставляйте себя съесть хотя бы немного каждые 3−4 часа.

Power nap — так американцы называют сон в послеобеденный период в течение 20−25 минут в комфортной, спокойной среде. Если вы умеете засыпать в течение дня и у вас есть такая возможность — именно такой сон станет идеальным «бустером» энергии. 20 минут поспать или просто полежать, слушая собственное спокойное дыхание — и у вас хватает энергии на остаток дня. Именно этот «инструмент» — самый мощный поставщик концентрации и бодрости на остаток дня, доказано сотнями исследований.

Будьте к себе милосердны. Дедлайны, важные проекты, стратегическое планирование, судьбоносные конструктивные решения — как неоднократно демонстрирует нам жизнь, ничего страшного не случится, если вы все это слегка подвинете на другой день. Делайте только то, на что у вас хватает энергии и интеллектуального резерва. Как бы мы ни старались, организм имеет ограничения, энергия все равно заканчивается.

После ночи без сна вы не в форме — и это ОК. Вокруг у всех точно так же.

Берегите себя. И мирных нам ночей и дней. И слава ВСУ!

Текст публикуется с разрешения автора

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