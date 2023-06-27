Вы должны это знать. Как найти настоящее счастье

Единственный способ чувствовать себя хорошо — это делать что-то хорошее

Когда мы недовольны собой, то обычно склонны полагать, что какая-то внешняя вещь способна поднять нам настроение. Если бы у меня была машина получше, я бы чувствовал себя нормально. Или если бы я не был одинок, то стал бы, наконец, счастлив. Или если бы мое видео на YouTube набрало 100 тысяч лайков, мои родители, наконец, гордились бы мной.



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Из-за этого предположения мы попадаем в замкнутый круг: охотимся за чем-то, получать это, осознаем, что в результате ничего не изменилось, и выбираем новый объект для охоты. А правда в том, что ничто не принесет вам удовлетворения, кроме осмысленности ваших действий.

Единственный способ чувствовать себя хорошо в долгосрочной перспективе — это делать что-то хорошее. И это может быть что-то хорошее на нескольких уровнях. Есть повседневные хорошие вещи, такие как заправить постель, сходить в спортзал, поговорить с партнером, а есть хорошие вещи с дальним прицелом, такие как построить карьеру, создать семью, разработать приложение, решающее проблему голода в Африке, или отрастить роскошную длинную шевелюру.

Ничто не принесет вам удовлетворения, кроме осмысленности ваших действий

Суть в том, чтобы перестать искать счастье в вещах, которые вы можете получить. Вместо этого ищите его в том, что вы можете сделать. А затем начинайте делать это. Если вам повезет, то к моменту, когда вы окажетесь на смертном одре, вам будет, чем гордиться.

Три важные истины о счастье

Каждый день нам непрестанно твердят, что мы должны быть постоянно счастливы — и для этого нам необходимы идеальная работа, идеальный партнер, идеальная жизнь. При этом нас заставляют думать, что все, что не соответствует идеальному представлению о счастье, — это провал.

Первая истина заключается в том, что все это полная чушь.

Вторая истина состоит в том, что счастье — это не пункт назначения. Это не то, чего можно достичь, ставя галочки в списке свершений или приобретая все больше и больше вещей. Счастье нельзя найти вне самих себя. Даже свежеприготовленный тако не принесет вам подлинного счастья.

И третья истина гласит, что мы должны намеренно выбирать счастье, изо дня в день. Если счастье — это не пункт назначения, то это путешествие. Путешествие, которое включает в себя крепкие отношения, поддержание физического и психического здоровья, поиск работы, позволяющей делать что-то значимое. Счастье заключается в том, чтобы жить осмысленно.

Перевод NV

Публикуется с разрешения автора. Больше текстов Марка Мэнсона читайте на markmanson.net

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