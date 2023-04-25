Чтобы стать счастливыми. Три секрета здоровых отношений

Любовные неудачи не только причиняют боль, но и преподносят ценные уроки

Одна клиентка, назовем ее Анной, пришла ко мне на сеанс психотерапии в слезах. Весь прошлый год она встречалась с мужчиной по имени, скажем, Джим. Они познакомились через приложение для знакомств. Анна была искренне рада встретить того, кто разделял ее интерес к активному отдыху на природе, такому как походы, и к домашнему досугу, такому как чтение книг.



Видео дня

При этом Анна часто признавалась, что испытывает к Джиму двойственные чувства. Она говорила, что ее «сводят с ума» его неорганизованность, постоянные опоздания и склонность отвлекаться. Пара поссорилась, когда Анна раскритиковала Джима за эти качества. И тогда он ушел от нее со словами: «Кажется, тебе нужен кто-то другой. Ты постоянно пытаешься меня переделать, а я из-за этого чувствую себя недооцененным. Я никогда не смогу сделать тебя счастливой».

После разрыва Анна чувствовала себя опустошенной и одинокой. Она вспомнила все то, что ей нравилось в Джиме — ее восхищали его чувство юмора, глубокомыслие, великодушие, интеллект и физическая привлекательность. Я спросила ее, как часто она хвалила его за эти качества.