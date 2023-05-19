Обнадеживающие маркеры. Пять признаков того, что посттравматический стресс преодолен

Крайне важно обращать внимание на определенные мысли и намерения

За последний год каждый украинец пережил немало. Каждый из нас научился справляться так или иначе — кто-то сумел адаптироваться сам, кто-то обратился за помощью.



То, что стресс такого масштаба нас всех изменил, не отрицает никто.

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Но существуют определенные маркеры в психологической практике, которые помогают определить, прошел ли человек стрессовую травму, или еще на пути. Конечно, говорить о полном исцелении для украинцев не время — потому что травма еще происходит и продолжается. Впрочем, вы можете ознакомиться с тем, какие признаки свойственны психике, которая уже хорошо справилась и оправилась от травмы.

Пять признаков того, что посттравматический стресс преодолен:

1. Вы видите новые возможности для себя. Большие переживания часто закрывают от нас будущее и заставляют застыть и отказаться от развития. Это способ выжить — когда все рушится, не время думать о развитии. Но впоследствии у вас могут появляться определенные желания и намерения, которые будут очень обнадеживающими маркерами:

— вам захочется более комфортных условий проживания — переставить мебель, купить новый плед, подушку или диван, переехать или сделать ремонт;

Будьте внимательны к себе

— появится желание улучшить себя — сделать новую прическу, обновить гардероб, купить украшения или косметику, заняться своей физической формой и обеспечить себе отдых;

— вам захочется изменений в вашем окружении — вам станут интересны люди, вы будете больше общаться и знакомиться;

— вам захочется перемен в работе и доходах — возьмете больше ответственности, освоите новое направление, начнете свой бизнес;

— вы начнете заниматься чем-то новым — появятся новые хобби и новые увлечения.

2. Ваши взаимоотношения с другими улучшились. Часто в период острой травматизации мы либо изолируемся от всех, либо слишком много начинаем требовать от других. И то, и другое обычно портит отношения. Поэтому оптимистическим признаком будет улучшение отношений:

— вам станут интересны люди, вы сможете быть внимательными и искренне заинтересованными в общении;

— вы захотите попробовать новые способы взаимодействия — просить прощения, если этого не делали, говорить о своих чувствах, возможно, впервые, отстаивать границы и заявлять о своих желаниях;

— вы захотите возобновить или прервать отношения; у вас появится четкое ощущение, с кем вы хотите продолжать идти по жизни, а кого — оставить;

— возможно, появится желание поговорить с коллегами или руководством, чтобы найти новый и лучший способ взаимодействия;

— вы начнете больше ценить социальные связи и вам захочется расширить свой социальный капитал.

3. Личная сила и воля. Травматический опыт делает нас маленькими и беспомощными, как будто отбрасывает в детство и чрезмерную уязвимость, где другие (взрослые) могут все, а вы (ребенок) — порой ничего и должны подчиниться. Поэтому если вы чувствуете в себе силы к большей ответственности, решений, инициативы и действий — это хорошие признаки:

— к вам возвращается уверенность в себе, вы все больше верите в себя;

— вы можете брать на себя ответственность — столько, сколько сможете, увеличивая по желанию;

— вы снова можете опираться на себя и верить, что справитесь со всеми проблемами;

— вы можете помогать другим и вдохновлять их;

— вы чувствуете в себе силы для изменений, готовы к действиям и делаете шаги согласно вашим целям.

4. Духовные изменения и смыслы. Это, пожалуй, один из самых важных признаков. Стресс, шок и боль отбирают у нас веру и надежду, часто после пережитого кажется, что так будет всегда и ничего хорошего в жизни больше не произойдет. Поэтому чрезвычайно важно обращать внимание на такие мысли и намерения:

— вы начинаете строить планы на будущее;

— у вас появляются желания и формируются новые смыслы;

— вы чувствуете, что у вас теперь новые ценности и приоритеты;

— вы верите, что обязательно все будет хорошо, даже если сейчас трудно и не идеально;

— вы знаете, на что можете опереться, и доверяете себе;

— вы находите свои личные ценности, которые хотите транслировать в будущем.

5. Вкус к жизни и благодарность. Именно это добавляет красок жизни и дает вдохновение на будущее:

— удовольствие в моменте — вкус кофе утром, улыбка ребенка, запах новой книги, весенние цветы и т.д;

— желание привносить в жизнь все больше удовольствия и радости;

— вы определяете или вспоминаете свои желания;

— вы начинаете мечтать;

— вы чувствуете любовь, нежность, радость и проживаете их по полной.

Посмотрите на эти пять признаков и определите для себя, насколько каждый из них проявлен в разных сферах вашей жизни, насколько он стабилен или чего хотелось бы добавить. Даже если есть хоть 1% в каждой из сфер, это уже начало и движение к исцелению. Любой результат будет нормальным и правильным. Здесь нет универсальных рецептов, потому что ваша душа уникальна и главное то, что и как чувствуете именно вы. Но важно знать эти маркеры, как ориентиры, к чему стремиться, и показатели того, что вы на правильном пути. Главное — продолжать действовать, бороться, где нужно, отдыхать когда можно и давать себе столько времени, сколько вам нужно, на восстановление. Будьте чуткими к себе, берегите себя и цените. Такого человека больше нигде нет, никогда не было и не будет. И вы точно важны и ценны. Помните об этом и опирайтесь на это всегда.

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