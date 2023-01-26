Повод обратиться за помощью. Как проявляется травма свидетеля

Александра Шиманова: «Каждый раз, когда мы читаем новости, смотрим видео или слушаем рассказы знакомых о травмирующих событиях, мы снова и снова травмируем себя» (Фото:AndrewLozovyi/Depositphotos)

Не нужно думать, что «само пройдет» — даже когда война закончится, ее последствия будут аукаться еще долго

Многие говорят, что от войны не уйдешь. Она уже стала частью жизни каждого. Даже если вы находитесь на другой стороне земного шара от Украины. Все равно вы читаете новости, общаетесь с родными и друзьями и снова переживаете все события.



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И происходит следующее. Многими экспериментами доказано, что наш мозг переживает все события (выделяются гормоны, возникают эмоции и телесные реакции) как реальные. Психика человека не различает — происходит это действительно перед вами или за тысячи километров, и вы читаете об этих событиях в новостях. Реакция будет одинаковой.

Вы можете убедиться в этом — просто представьте, что вы сейчас едите кислый лимон, или подумайте о любимом человеке. Эмоции и ощущения будут точно такими же, если бы это происходило в реальности, а не в вашем воображении.

Отнеситесь к себе бережно

Об этом феномене хорошо знают люди помогающих профессий — когда постоянно слушают от жертв рассказа о травматическом событии, они травмируются сами. И именно это происходит с каждым сегодня, когда мы пропускаем через себя одну трагедию за другой. И расстояние не имеет существенного значения. В психологии этот феномен называют травмой свидетеля.

Каждый раз как мы читаем новости, смотрим видео или слушаем знакомых о травмирующих событиях, мы снова и снова травмируем себя и расшатываем свое состояние.

Главной угрозой такой травмы является то, что люди часто не связывают причины и последствия. Поэтому эта рана психики может покрываться еще и толстым слоем стыда и вины, потому что вы — в безопасности, цели, защищены, как будто нет внешних причин для переживаний. А симптомы появляются, особенно если это длится уже определенное время.

Вы можете чувствовать:

подавленное состояние;

беспричинные слезы;

постоянную грусть;

непонятный страх;

фоновую тревогу и беспокойство;

невозможность сконцентрироваться;

дезориентацию;

спутанность сознания.

Физически могут возникать проблемы со сном, ночные кошмары, тошнота, головная боль и т. д.

Эти симптомы стали нам привычными еще с февраля прошлого года. Но не нужно думать, что «именно пройдет» или когда-нибудь все вместе кончится. К сожалению, даже когда война закончится, ее последствия еще долго будут звучать нам изнутри.

Травма свидетеля, сопровождающаяся проявленными симптомами, это достаточный повод обратиться за профессиональной помощью. Ибо доказано, что наиболее уязвимые категории — недавно перенесшие сильный стресс или переживающие кризис.

Что можно сделать?

1. Обратитесь за помощью. Сейчас очень много специалистов, работающих именно с такими запросами, а также учат упражнениям и практикам самопомощи на будущее. Помним — война продолжается, поэтому необходимо укреплять и защищать свое внутреннее состояние.

2. Проводите как можно больше времени с людьми, которые любят вас и хорошо к вам относятся, способны выслушать. Расскажите им о своих чувствах, воспоминаниях, о том, с чем вам пришлось столкнуться. В крайнем случае, запишите свою историю. Психике необходимо высвободить всю боль и переживание любым способом.

3. Смиритесь со своими чувствами — примите тот факт, что какое-то время вы будете более интенсивно и эмоционально реагировать на некоторые вещи. Не вините себя, а максимально позаботьтесь о себе — занимайтесь дыхательными и релаксационными упражнениями, физической активностью.

4. Поддерживайте режим сна и питания. Даже через " не хочу" — сейчас это важные усилия, которые помогут вам стабилизироваться

5. Не критикуйте себя и не обвиняйте ( «Зачем я об этом читала, зачем я смотрела видео, для чего я так много информации собирала о той трагедии»), отнеситесь к себе бережно. Дайте себе время на то, чтобы с этим справиться.

6. Согласитесь с тем, что на восстановление потребуется время.

События такого масштаба не только разрушают города и селения и отнимают жизнь людей. Это навсегда оставляет отпечаток в нашей психике. И важно переварить этот опыт, чтобы суметь жить дальше. Чем больше внимания вы будете уделять себе, своему состоянию, обращаться за помощью, тем больше будет ваша выносливость и способность противостоять трудностям.

Останавливайте войну внутри себя, не становитесь себе тем врагом, с которым мы боремся извне. Сохраняйте свое информационное пространство и уделяйте внимание своим чувствам и эмоциям. Еще Карл Густав Юнг говорил: «Я не то, что со мной произошло, я то, чем я решил стать». Так что сил нам и вдохновение на пути к победе.

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