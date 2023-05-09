Измените сценарий. Как перестать идти на поводу у эмоций

Есть способ вернуть управление вашей жизнью вашему разуму

Различные эмоции имеют обыкновение отбирать бразды правления у рассудка. Когда они охватывают нас, наш рациональный мозг — наша префронтальная кора — буквально отключается. Как только это происходит, эмоции начинают управлять вами; вы делаете то, что делаете, основываясь на своих чувствах — или, как я это называю, становитесь движимы эмоциями. Самым мощным стимулом всегда является гнев, но он, как правило, быстро проходит. Что касается более продолжительных эмоциональных состояний, в числе которых депрессия, тревога или такое расстройство, как синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), то у каждого из них есть свои собственные маркеры.



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Тревожный мозг велит вам пытаться заглянуть в будущее, быть осторожными, озираться по сторонам и готовиться к худшему. Депрессивный мозг часто делает то же самое — ожидает худшего, — но вместо того, чтобы концентрироваться на будущем, тянет вас в прошлое, изводя чувством вины и сожалениями, или, что случается даже чаще, занимает позицию «стоит ли утруждаться», согласно которой все, что вы делаете, бессмысленно. И, наконец, СДВГ заставляет вас действовать, руководствуясь не только тем, что вы чувствуете, но и тем, что привлекает ваше внимание — будоражит или кажется легким — и вы откладываете более скучные или сложные вещи до тех пор, пока не наступит самый крайний срок.

Проблема

При существовании подобных эмоциональных проблем довольно быстро начинают накапливаться негативные последствия.

