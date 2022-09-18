Четыре стимула. Проверьте, что движет вашей жизнью и как вы справляетесь

Если слишком полагаться на какой-то один из них, жизнь будет полна стрессов

Что вы обнаружите, если, притормозив, попробуете взглянуть со стороны на то, что движет вашей жизнью, определяет ваши решения и формирует ваши поступки и ожидания?



Видео дня

Привычные стимулы, которым следует большинство из нас, как правило, входят в одну или две из четырех категорий: потребности, долженствования, желания и то, чего, как нам кажется, мы заслуживаем. Каждая из них обладает собственным вкусом, окрашивает жизнь в определенные тона, создает свои преимущества и проблемы. Вот что о них думаю я — а что думаете вы, и какие из них управляют вами?

Потребности

Здесь речь идет о базовых потребностях — еде, воде, крыше над головой — и, к сожалению, слишком многие сталкиваются с трудностями уже на этом уровне. Но некоторые по собственному выбору используют потребности в качестве мерила и фактора принятия решений, при этом то, что именно такие люди считают необходимым, всецело зависит от них самих.

Некоторые из тех, кто движим потребностями, скупы —



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.