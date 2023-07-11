Чтобы изменить жизнь к лучшему. Как отпустить своих «священных коров»

11 июля, 22:03
NV Премиум
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Лео Бабаута: «Чтобы начать вставать раньше, нужно отказаться от того, из-за чего вы не спите допоздна» (Фото:Syda_Productions/Depositphotos)

Лео Бабаута: «Чтобы начать вставать раньше, нужно отказаться от того, из-за чего вы не спите допоздна» (Фото:Syda_Productions/Depositphotos)

Лео Бабаута
Американский писатель, создатель Zen Habits

Перемены невозможны без отказа от чего-то значимого — вот как с этим справиться

Чтобы изменить свои привычки — завести новую или отказаться от старой — нужно отказаться от чего-то по-настоящему важного для вас. Вот почему большинству людей тяжело даются подобные изменения — отпускать своих «священных коров» нелегко.

Видео дня

Давайте рассмотрим несколько примеров:

Теги:   Привычки Жизненные советы

Depositphotos
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