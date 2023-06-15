Сложный выбор? Как легко делать то, что полезно, а не то, что приятно

Направьте свои эмоции в правильное русло

Есть только две причины делать что-либо в жизни:



а) потому что это приятно;

б) потому что вы считаете полезным или правильным.

Иногда эти две причины совпадают. Что-то оказывается одновременно и приятным, и полезным, и это просто потрясающе. Давайте купим торт и отпразднуем.

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Но чаще всего приходится иметь дело с чем-то одним. Есть совсем не приятные, но правильные или полезные вещи (вставать в 5 утра и идти в спортзал, или сидеть с бабушкой Джоан во второй половине дня и следить за тем, чтобы она продолжала дышать), а есть чертовски приятные, но при этом плохие или неправильные (почти все, что связано с пенисами).

Действовать, следуя своим чувствам, легко.