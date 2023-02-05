Пять отличных исторических сериалов, о которых вы не слышали. А зря

Исторических сериалов снимают едва ли не больше, чем ситкомов, и уж точно больше, чем фантастических. Разобраться в их многообразии непросто.

Многие популярные сериалы считаются «историческими», хотя к реальной истории имеют лишь опосредованное отношение.



А многие и вправду неплохие сериалы не получают должного признания и годы спустя оказываются незаслуженно забыты.

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Злую шутку с историческими проектами часто играет крайняя политическая заангажированность их создателей — стремясь угодить одной части аудитории, они нарываются на яростную критику со стороны другой части.

Можно вспомнить, к примеру, появление чернокожей английской королевы Анны Болейн в британском сериале 2021 года.

Или чрезмерно, хм, смуглого Ахилесса в одноименном сериале Netflix 2018 года.

Не говоря уж о темнокожих новгородцах времен Ярослава Мудрого в совсем свежем сериале Викинги: Вальгалла. Впрочем, там и сам Ярослав Мудрый больше похож на владельца салуна из второсортного вестерна. А Великий Новгород показывают один раз отдаленным «графоном», пару раз в виде безликого базара, и еще пару раз в виде арены для боев в духе фильма Кровавый спорт с приснопамятным Жан-Клодом ван Даммом. Честно, я пока смотрел, все ждал, когда же бельгийский паренек ворвется в кадр, чтобы навешать всем люлей, а потом отправится с будущим норвежским королем Харальдом в Константинополь.

Кстати, они еще по Днепру умудряются спуститься аж до Черного моря, не проплыв при этом мимо Киева! Не, ну серьезно, Киев же незаметный такой.

А можно еще вспомнить предыдущий сериал Викинги. У него своя армия недоброжелателей появилась не из-за расовой политкорректности, а в силу перекручивания английской истории, изображения средневековых христиан настоящими варварами. Это в то время, как сами викинги показаны любознательными хипстерами с прическами, которым позавидуют любые современные модники. Причем, викинги дерутся без шлемов и неимоверно озабочены вопросами гендерного равенства, а также вселенской философии.

Ну а к 6-му сезону Викинги дотянулись и до Киевской Руси. Роль князя Олега для пущей аутентичности исполнил российский актер Данила Козловский (он до этого уже играл князя Владимира в развесистой российской клюкве под названием Викинг). Дружина князя, больше напоминающая монголов, мало кого оставила равнодушными. А еще у них в ходе параллельных событий в норвежском Каттегате уже была весна, а в Киеве — лютейшая зима. Видимо, Киев тех времен и вправду был не на Днепре, а где-то в Арктике.

Однако, в этой подборке я не собираюсь ковыряться в скандалах и политических подтекстах.

Ниже — мой список сериалов, которые заслуживают внимания, если вы хотите насладиться действительно качественным погружением в другие исторические эпохи.