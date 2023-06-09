Путешествие в поисках смысла. Что я понял о счастье

И те, кто воплотил свои юношеские мечты, и те, кому это не удалось, в какой-то момент оказываются на одном и том же жизненном перекрестке

Текст о счастье, которого нет.



Вот уже лет, наверное, 10, как я впервые отправился в интеллектуальное путешествие в поисках смысла. До этого были какие-то кратковременные попытки, но лет десять назад это приняло системный характер. И все эти ответы на вопросы «А зачем все это нужно? В чем вообще смысл-то?» начали досаждать настолько, что обычными «Ой, да надо отоспаться и все станет, как обычно» или «У меня времени нет на эту чепуху, есть дела и поважнее» отделаться уже было нельзя.

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Я начал что-то читать. Встречаться с кем-то из старших товарищей. И к своему удивлению обнаружил, что то, что в литературе называется экзистенциальным кризисом, посещает далеко не всех и не обязательно после 35−40 лет. Не знаю, с чем это связано. Мне всегда казалось, что в первую очередь появление подобных мыслей связано со страданием. Ты не будешь фанатично искать ответ на какой-то вопрос, если он не принесет тебе удовольствия, не избавит от боли, не позволит испытать долгожданное облегчение. Но согласно этой логике, каждый второй украинец должен был бы находиться в глубоком экзистенциальном кризисе независимо от возраста. Чего-чего, а страданий в последние 10 лет у нас у всех тут хватало. Но процент людей, страдающих и изводящих себя экзистенциальными вопросами, не больше и не меньше, чем в любой другой точке планеты.

Нужно было искать в другом месте.

Все хотят быть счастливыми

Ответ на вопрос, почему одни страдают и ищут, а другие нет, даже при одинаковых социальных и материальных условиях, я так и не нашел. Однако способы избавиться от боли и ответы на главные вопросы находил регулярно. Проблема лишь в том, что ни один из этих ответов не работал вечно. Бывает, вычитаешь мудрую мысль у Ницше какого-нибудь, и у тебя аж мурашки: «Господи, как же все было просто!» — и живешь себе дальше счастливый. Бывает, неделю, или две, или даже целый месяц. А потом все куда-то улетучивается, и ты снова отправляешься на поиски. Как наркоман, который находит наркотик, работающий всего один раз и недолго. А дальше для того, чтобы испытать то же самое, нужно снова искать, но уже другой наркотик. Тут даже дозу увеличить невозможно. Работает всего один раз.

У психотерапевтов, наверняка, есть на это простой ответ, что-то в духе биохимия, мол, у всех разная. Поэтому кому-то помогает крепкий сон, кому-то — бутылка пива, а кому-то — антидепрессанты. Возможно, это и так, но все, кто переживает душевные страдания, верят, что могут найти какую-то информацию или объяснение, которое поможет им вернуться в состояние счастья, как в юности.

Тогда каждый день был наполнен невероятными эмоциями и счастье лилось через край. Счастье возникало при покупке новых кроссовок, при просмотре нового классного кино, при получении зарплаты, при взгляде на улыбку красивой незнакомой девушки на улице. Но потом все это где-то теряется. А потребность в счастье никуда не уходит.

Все хотят быть счастливыми. Все хотят, чтобы их ничто не мучило. Особенно все эти дурацкие вопросы: «В чем мое предназначение?», «Какой у моей жизни смысл?», «Почему так тяжело на душе, даже когда причин вроде бы нет?»

В общем, если вы сейчас в подобном состоянии, то вот вам моя новая гипотеза: главный и ключевой компонент в возникновении состояния счастья — это надежда.

Как бы просто и примитивно это ни звучало, но это так. Только когда человек надеется, у него вырастают крылья. Только в состоянии надежды он испытывает счастье. Неважно, на что ты надеешься, важно, что надеешься. Так тинэйджер может всю старшую школу проходить счастливым, надеясь на то, что девочка, которая ему нравится, однажды будет с ним. Ему даже ничего делать для этого не нужно, но если она не будет ни с кем другим, то ему этих фантазий о светлом, страстном и сладком будущем с ней будет достаточно. Молодой парень, лет 25, который только начал строить свою карьеру и у которого неплохо получается, может годами ходить счастливым, надеясь на абсолютно невозможные вещи, на то, что он станет таким же успешным и богатым, как Илон Маск. Ничего особенного для этого ему тоже даже делать не обязательно, сама мысль о желанном будущем, на которое есть надежда, держит в состоянии счастья. Молодой сотрудник ГУР или СБУ, насмотревшись фильмов о Джеймсе Бонде и работая при этом обычным клерком в организации, тоже счастлив, надеясь в один прекрасный день спасать мир, рассекая улицы Парижа на Феррари вместе с Ольгой Куриленко.

Однако 30 лет спустя все эти старые надежды не работают. Самое забавное, что не работают ни у тех, кто получил то, чего хотел, ни у тех, кто не получил. И тут все просто: тот, кто получил, уже не надеется на что-то абстрактное, светлое и обязательно в будущем, потому что это у него уже есть, а новое найти не так просто. Старшеклассник таки начал встречаться с той самой девочкой, даже женился, родил с ней двух детей, но уже не счастлив или развелся. Молодой карьерист стал таким же успешным, как Илон Маск, но что дальше — не знает, а молодой перспективный сотрудник ГУР, хоть и стал шпионом, но в реальности все оказалось не так, как в кино, и на Феррари с Куриленко по Парижу он так и не прокатился. В то же время те, кто ничего не получил из того, о чем мечтали полжизни, понимают, что, во-первых, и времени уже нет на все это, середина жизни все-таки, энергии стало меньше, да и понимание пришло, что все эти мечты больше не интересны.

Так и первые, и вторые оказываются на одном и том же перекрестке. В том самом месте, где у них нет надежды на что-то далекое, обязательно туманное и абстрактное, по причине того, что старые мечты уже не интересны, а новые найти не получается. Все, что приходит в голову, — какая-то ерунда: машину новую купить? Чушь какая. Дом новый построить? Ерунда. Еще больше денег заработать и на Мальдивы полететь? Ха-ха-ха три раза.

Главный парадокс этого состояния в том, что ради надежды люди готовы поверить в полнейшую ахинею. В любое вранье, лишь бы оно позволило им надеяться. Примкнуть к Великой октябрьской революции 1917 года, которая пообещает надежду на строительство светлого коммунистического будущего, где все будут равны. Записаться на курс «разбогатей силой мысли». Бороться с сложнейшими заговорами мирового правительства.

И это объяснимо: когда болит душа и невозможно ничем унять эту боль, то готов на что угодно, лишь бы в душе поселилась надежда. Еще парадоксальнее то, что даже если осознаешь, что эта новая вера во что-то — чушь, но при этом она подарит надежду и позволит испытать счастье, то с легкостью закрываешь глаза на тот факт, что это полнейший бред. Потому что от такого удовольствия, как надежда, отказаться просто невозможно.

И что делать, спросите вы?

Ну, ответ очевиден. Принять неизбежную реальность, смириться с тем, что счастья нет, что то, что мы считаем счастьем, лишь баг нашего разума, который возникает тогда, когда в нашей жизни появляется надежда на что-то недостижимое и абстрактное. Но эта реальность такая отвратительная, что о ней не то что читать, о ней даже писать не хочется.

Поэтому, если завтра вы, листая ленту в 2 часа ночи, наткнетесь на рекламу какого-то гуру, который подарит вам надежду на что-то недостижимое в обмен на покупку его курса, соглашайтесь. Я отпускаю вам все грехи.

Текст публикуется с разрешения автора

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