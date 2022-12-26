Счастье авансом. Чем опасны мечты

Ваше будущее зависит от того, что вы выбираете делать с жизнью прямо сейчас

Мечтать важно. Без большой мечты сложно находить ежедневно мотивацию двигаться дальше. А тем более — сейчас.



Но как и в случае со всем остальным, что происходит или никогда не произойдет в нашей жизни, все зависит от того, какие решения принимает или никогда не примет мозг. Сегодня о том, почему важно мечтать, однако полезнее для мозга действовать.

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Мечты VS надежды: как мечты могут вредить мозгу и как ему помочь?

Почему нам так нравится мечтать?

Едва ли не каждый человек любит помечтать: представить себя на пляже украинского Крыма, в поезде, который едет в освобожденный Донецк, за праздничным столом в день нашей победы. В такие моменты мы только представляем свои достижения, однако испытываем эмоции и состояния так, словно это произошло на самом деле.

Мы только представляем свои достижения, но испытываем эмоции так, будто это уже произошло на самом деле

Большую роль в этой ловушке играет нейромедиатор дофамин, который, как оказалось, отвечает не столько за удовольствие от полученного, сколько за тот момент, в который мы ожидаем получить желаемое. Желательные образы и мечты повышают выработку дофамина, который и дает нам то чувство удовлетворения от ожидания желаемого и должен мотивировать достижение этой цели.

Как это работает:

1. Ожидание

2. Выполнение

3. Получение



Ловушка в том, что упорные мечтатели чаще всего не переходят к последним двум этапам. «Выполнение» и «получение» они заменяют постоянной прокруткой приятных мыслей о желаемом. В результате мозг получает удовольствие из-за выброса дофамина просто от того, что мы мечтаем, а не действуем. Так мы перестаем ощущать потребность в достижении желаемого. Какой смысл достигать чего-то, если мы уже испытываем удовольствие, мечтая?

Чтобы научиться быть счастливым от того, что происходит здесь и сейчас, а не в нафантазированном будущем, нужно перестать праздновать недостигнутые результаты и учиться действовать в тех условиях, где вы прямо сейчас. Изменив фокус с фантазий на реальность, вы поможете мозгу замечать больше возможностей там, где вы находитесь прямо сейчас, направлять туда свою энергию и внимание и использовать сегодняшний день для конкретных действий, а не мечтаний.

Именно действия будут приводить вас к конкретному результату.

Вместо вывода:

1. Жизнь происходит с нами прямо сейчас.

2. Жизнь не стоит на паузе, невзирая на войну.

3. Счастье «авансом» не работает.

4. Единственный одинаково распределенный между всеми жителями планеты ресурс — это время.

5. Ваше будущее зависит от того, что вы выбираете делать с жизнью прямо сейчас.

Текст публикуется с разрешения автора

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