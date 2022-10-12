Не больше и не меньше. Сколько боли мы можем выдержать

12 октября, 22:03
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Марк Мэнсон: «Психологическую травму диагностировать гораздо сложнее, чем физическую» (Фото:AndrewLozovyi/Depositphotos)

Марк Мэнсон: «Психологическую травму диагностировать гораздо сложнее, чем физическую» (Фото:AndrewLozovyi/Depositphotos)

Марк Мэнсон
Американский писатель и блогер

Если боли будет слишком много, это повлечет за собой травму, если слишком мало — будет способствовать эгоизму

«Может ли быть слишком много боли?» «Бывают ли ситуации, когда боль и борьба не помогают, а только вредят?» «А как насчет травмы? Очевидно, что травма существует». Все это отличные вопросы. И я собираюсь ответить на них, глубоко погрузившись в психологию боли, травмы, исцеления и формирования психологической устойчивости. Как сказал великий [игрок в американский футбол] Том Брэди: «Let's fucking go».

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«Вот столько боли будет в самый раз»

Все помнят детскую сказку о Златовласке и трех медведях. Ту, где одна каша слишком горячая, другая — слишком холодная, а вот эта — в самый раз.

Если боли будет слишком много, это повлечет за собой травму и беспомощность, если слишком мало — будет способствовать эгоизму и превознесению себя над другими.

И лишь надлежащее количество боли и трудностей приносит чувство удовлетворения и осмысленности жизни, из которого, в свою очередь, произрастает ощущение самостоятельности и самоуважения — фундамент психически здоровой и счастливой личности.

Итак, как определить диапазон боли Златовласки? Как узнать, сколько страдания будет «в самый раз»?

Теги:   Эмоции Боль Жизненные советы Марк Мэнсон

Depositphotos
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