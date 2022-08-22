Когда не хватает терпения. Как бороться с раздражительностью

Роберт Таибби: «Скажите себе, что это не конец света» (Фото:AntonioGuillemF/Depositphotos)

Хотя ваш тревожный мозг уверяет вас, что все дело в других людях и их бездействии, это не так — дело в вас самих

Победить раздражительность и нетерпеливость означает больше не осыпать мысленной бранью водителя, стоящего перед вами на светофоре, не испытывать острой потребности выяснить прямо сейчас, что ваш партнер или руководитель думают по поводу Х, не торопиться, когда готовите ужин, обедаете с другом или едите в одиночестве. Как и для многого другого в нашей жизни, для того, чтобы научиться справляться с раздражением и развить терпение, необходимо перепрограммировать свой мозг. Хорошая новость в том, что перепрограммировать мозг реально, однако потребуется практика.



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Мы можем разбить этот процесс на две части:

Часть 1: Неотложная помощь

Неотложная помощь — это два шага, которые нужно предпринять, когда вы уже дошли до белого каления:

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