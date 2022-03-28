Жизнь продолжается. Что такое синдром вины уцелевшего

Если вы чувствуете стыд или вину, определите, какие действия вы можете предпринять, чтобы облегчить это чувство

Жизнь не встала на паузу во время войны. Жизнь во время войны продолжается. Жизнь во время войны нужно проживать. Жизнь и время нам ничего «не покажут».



Наше будущее будет зависеть от того, что мы делаем со временем и жизнью каждую минуту, какую жизнь для себя и Украины мы творим прямо сейчас.

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Сегодня — о синдроме вины уцелевшего.

Синдром вины уцелевшего

Выжить во время войны — не стыдно. Радоваться тому, что у вас есть жизнь — не стыдно. Быть счастливым из-за того, что ваши родные в безопасности не стыдно. Радоваться малейшим мелочам — рассвету, подснежникам, утреннему кофе, возможности сделать прическу или приготовить ужин — не стыдно. Стыдно не ценить жизнь, не пытаться сохранить ее для себя, для родных и для Украины.

Выжить во время войны — не стыдно

Синдром вины уцелевшего чувствуют большинство выживших украинцев и иностранцев, которые находятся в безопасном месте и следят за событиями в Украине. Мы все сравниваем себя с теми, кому сейчас хуже, или с уже погибшими. Поэтому чувствуем боль, горе, злобу и стыд за то, что нам лучше, чем им.

Симптомы синдрома вины уцелевшего:

апатия, утрата физических сил;

отсутствие желания жить;

навязчивые мысли о том, что вы могли сделать, но не сделали;

невозможность спать, тревожный сон;

отказ от еды, тошнота;

нежелание общаться, стыд;

суицидальные мысли, самоповреждение;

чувство беспомощности, отчаяния;

постоянное чувство горя.

Для того, чтобы чувство «вины» мотивировало, а не парализовало

Спасая себя и свою семью, вы спасаете часть Украины. Если вы здоровы и спокойны, вы можете принести гораздо больше пользы, чем когда вы в плохом состоянии. Если вы чувствуете стыд или вину, определите, какие действия вы можете предпринять, чтобы облегчить это ощущение. Чем из того, что вы лучше всего умеете делать или имеете в материальном смысле, вы можете помочь тем, кто находится на передовой.

Убедитесь, что вы действительно в физической безопасности и имеете необходимые ресурсы для выживания. Организуйте по возможности физическую безопасность вашим близким и родным. Следующим шагом начните заботиться о тех, кто находится в кругу ваших друзей, коллег, знакомых. Представьте только, что если каждый из нас будет беспокоиться о себе и тех, кто рядом, мы все будем спасены.

Осознайте, что вашей вины в том, что началась война, заставившая вас спасать жизнь, нет. Помните, что любая помощь и словом, и действием, и едой, и советом, и поддержкой, важна.

Вам следует обращать внимание и усилия на то, где вы можете влиять. Контролируйте и минимизируйте мнения о том, что другим — хуже. Напоминайте себе, что такие мысли не помогают ни вам, ни другим.

Текст публикуется с разрешения автора

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