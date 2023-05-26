Пара важных моментов. Что стоит знать о людях и отношениях

Хорошие отношения сводятся к очень простым понятиям

Если вы чем-то жертвуете ради кого-то, кто вам дорог, это должно происходить потому, что вы этого хотите, а не потому, что чувствуете себя обязанным или опасаетесь того, что может произойти в противном случае. Проявления любви действительны в том случае, если осуществляются без каких-либо условий или ожиданий.

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Три способа отличить хорошие отношения от токсичных:

1. Здоровые отношения: любовь предлагается безо всяких условий.

Токсичные отношения: любовь нужно завоевывать хорошим поведением.

2. Здоровые отношения: к автономии и идеям друг друга партнеры всегда относятся с уважением.

Токсичные отношения: уважение зависит от того, получаю ли я или ты то, чего хочу.

3. Здоровые отношения: полны взаимного восхищения.

Токсичные отношения: полны взаимных обид.

Хорошие отношения сводятся к очень простым понятиям. Сложно только это воплотить в своей жизни.

Еще пять типов людей, с которыми стоит чаще общаться

В марте я опубликовал текст о пяти типах людей, которыми стоит окружать себя , и с тех пор вы прислали мне еще множество отличных рекомендаций.

Вот еще пять типов людей, которых стоит включить в свое окружение:

1. Слушатели — люди, которые умеют слушать и понимать. Те, кто знает, что слушая можно достичь гораздо большего, чем высказывая свое мнение.

2. Поддерживающие — люди, которые подбадривают вас.

3. Авантюристы — люди, которые заставляют вас выходить из зоны комфорта и познавать жизнь.

4. Заземленные — люди, которые в самом деле умеют жить настоящим моментом и делать по одному делу за раз.

5. Смельчаки — люди, которые не боятся говорить неудобную правду, ставить других выше себя и оставаться верными своим обещаниям.

Возможно, стоит добавить кого-то еще?

Перевод NV

Публикуется с разрешения автора. Больше текстов Марка Мэнсона читайте на markmanson.net

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