Тысяча порезов. Что постепенно убивает отношения

Иногда отношения умирают из-за слишком большого количества обид и нерешенных проблем

Я сижу напротив пары, которая подумывает о разводе. Когда я спрашиваю почему, отзывается муж: «Из-за меня. Я эмоционально раздавлен. Я просто больше не могу. Вы слышали выражение „смерть от тысячи порезов“? Это обо мне. О нас».



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Он продолжает, вспоминая те ситуации, которые возникали в прошлом и оставили эмоциональный осадок: те моменты, когда он чувствовал, что его не ценят, несправедливо критикуют или пренебрегают им; то, что он сделал по дому, но никто даже не обратил внимания; ту праздничную вечеринку, на которой он чувствовал себя покинутым; тот случай, когда он заболел, но не получил ни поддержки, ни сочувствия.

— Вы говорили об этом тогда, когда это происходило? — спросил я.

— Говорил, но после того, как не получал ответа или не замечал никаких перемен, отпускал ситуацию. Я сказал свое слово. Я не верю в то, что есть смысл твердить одно и то же, постоянно устраивая сцены.

И хотя другие клиенты не обязательно описывают свои проблемы с такой же горечью, эта пара не одинока. Есть и другие, которые оказываются на грани разрыва из-за того, что один, а зачастую и оба партнера чувствуют то же самое: возрастающий груз нерешенных проблем, пренебрежительного отношения и обид, которые накапливались годами, потому что так и не были услышаны или заглажены. Со временем это бремя становится непосильным и отношения распадаются. Ни на что другое не остается сил.

Так быть не должно. Как не позволить отношениям погибнуть от тысячи порезов?