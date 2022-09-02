Простые и вкусные. Три салата из запеченных овощей

Евгений Клопотенко: «Салат из кускуса спасет, когда нужно быстро приготовить ужин или когда гости уже на пороге» (Фото:предоставлено автором)

Это отличный вариант, чтобы разнообразить привычные блюда в осеннее время

Осень у меня всегда ассоциируется не только с пирогами, но и вкусными и простыми салатами из запеченных овощей. Например, со свеклой, морковью, тыквой и капустой. Из такого незатейливого набора можно приготовить аппетитные блюда. И я намерен это вам доказать.

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Салат с беконом и тыквой

Теплый салат с беконом и тыквой — прекрасный вариант, чтобы разнообразить привычные блюда в осеннее время. В этом рецепте салата с беконом я решил соединить любовь и пользу — нейтральная и сладковатая тыква придает тонкости вкусу слегка поджаренному бекону. Благодаря такому сочетанию салат получается очень насыщенным. А в конце посыпьте его семенами тыквы — они разбавят текстуру.

Время приготовления — 30 минут

Порции — 2

Ингредиенты:

300 г тыквы

2 ст. л. растительного масла

4−5 слайсов бекона

6 томатов черри

10 веточек базилика

5−6 веточек петрушки

1 ст. л. семена тыквы

по вкусу соль и перец

Салат с беконом и тыквой / Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт

Тыкву нарежьте небольшим кубиком в 1 см. Обратите внимание, что от величины кубика зависит время запекания.

Распределите равномерно тыкву по форме для запекания. Слегка посолите и сбрызните растительным маслом. Запекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 10−15 минут. За это время тыква слегка подрумянится, но все еще будет оставаться немного хрустящей. Такой вариант мне очень нравится в салате.

Слайсы бекона подсушите на сухой сковороде. Они и так пустят жир, поэтому масло добавлять не нужно.

Переложите слайсы бекона на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Нарежьте помидоры черри вдоль пополам. Также можно использовать коктейльные томаты.

Соберите салат в презентационной тарелке. Готовую тыкву переложите из формы для запекания. Поломайте подрумяненные слайсы бекона. Посыпьте листочками петрушки и базилика. Слегка посыпьте салат солью и перцем, сбрызните растительным маслом.

Салат из кускуса и запеченного сладкого перца

Кускус — универсальная крупа из зерен пшеницы, которая может быть не только гарниром, но и ингредиентом для вкусных салатов. Ее можно быстро и просто приготовить, потому что достаточно запарить кипятком и подождать несколько минут. Я предлагаю рецепт вкусного овощного салата на основе кускуса со сладким перцем, курагой, оливками, томатами черри и фундуком. Ингредиентов много, но поверьте, каждый влияет на вкус и придает блюду многообразие текстур. Этот салат спасет, когда нужно быстро приготовить ужин или когда гости уже на пороге.

Время приготовления — 35 минут

Порции — 2

Ингредиенты:

100 г кускуса

2 сладких перца

1 горсть кураги ( 20−25 г)

20−25 г) 1 горсть оливок без косточек ( 20−25 г)

20−25 г) 1 горсть фундука ( 20−25 г)

20−25 г) 15 томатов черри ( или 7 обычных)

или 7 обычных) 3−4 ст. л. оливкового масла

сок одного лимона

соль и перец по вкусу

Пошаговый рецепт

В миску всыпьте 100 г кускуса и залейте 200 мл кипятка. Накройте крышкой или тарелкой и оставьте запариваться на 10 минут. Затем тщательно перемешайте крупу ложкой и всыпьте в миску, в которой будете делать салат.

Вымойте 2 перца, выложите их на противень и запеките в духовке под грилем 20−25 минут до появления черных пятен. Переложите в зип-пакет или герметичный пищевой контейнер, пусть таким образом остынет. Это нужно для того, чтобы кожура хорошо снималась. Снимите ее и удалите семена. Порежьте кубиком со стороной 1−1,5 см. Переложите в миску с кускусом.

Подготовьте другие ингредиенты салата. Горсть кураги и фундука порубите произвольными кусками. А 15 томатов черри разрежьте пополам. Если у вас обычные томаты, нашинкуйте дольками. Переложите все в миску.

Заправьте салат. Влейте 3−4 ст. л. оливкового масла и сбрызнеть соком одного лимона. Можете использовать по желанию нерафинированное подсолнечное масло. Доведите вкус солью и перцем, тщательно все перемешайте. Оставьте на 20 минут для объединения вкусов и ароматов, и подавайте на стол.

Икра из запеченных овощей

Икра из запеченных овощей — это вкусная закуска, которую быстро и легко готовить. Овощи для икры действительно можно взять любые. Например, вот такое сочетание: сладкий перец, томаты, грибы шампиньоны и кабачок. Еще вариант — баклажаны, томаты, кабачок и лук. Ориентируйтесь на свои вкусовые предпочтения. Я приготовил икру из кабачка, сладкого перца, моркови, чеснока и лука.

Время приготовления — 50 минут

Порции — 2

Ингредиенты

1 кабачок

1 морковь

1 сладкий перец

½ репчатого лука

2 зубчика чеснока

3−4 ст. л. подсолнечного масла

½ лимона

соль и перец по вкусу

Икра из запеченных овощей / Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт

Возьмите 1 кабачок, 1 морковь и 1 сладкий перец, хорошо вымойте овощи, высушите бумажным полотенцем, а после сделайте несколько проколов деревянной шпажкой. Посолите и полейте подсолнечным маслом. Овощи заверните в фольгу и поставьте в духовку запекаться на 40 минут при температуре 180 градусов.

Когда овощи приготовились, достаньте их из духовки и пусть остывают, а затем почистите от шкурок морковь и сладкий перец.

Морковь, сладкий перец и кабачок нарежьте, так называемыми, произвольными кусками и переложите в чашу блендера, добавьте 2 зубчика чеснока и ½ репчатого лука. Перебейте все ингредиенты в состояние пюре.

Заправьте подсолнечным маслом, посолите и поперчите по вкусу. Подавайте овощную икру охлажденной.

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