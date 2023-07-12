Четыре этапа взросления. Проверьте, на каком из них находитесь вы

Люди часто застревают на одной из этих стадий

Зигмунд Фрейд разработал пятиступенчатую модель развития человека, в которой каждая из стадий имеет свои особенности и требует решения определенных задач. Это был целесообразный подход к рассмотрению взросления, при этом Фрейд считал, что люди могут застревать, «фиксироваться» на том или ином этапе, тем самым навсегда определяя свою личность. Более современная версия — Континуум зрелости Стивена Кови, четырехэтапная модель, которая мне показалась наиболее полезной в моей работе с клиентами. Вот особенности и ключевые проблемы каждого из этапов — давайте посмотрим, какие из них вызывают у вас наибольших отклик.

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