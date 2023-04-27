Мнение врача. Почему я против сладких напитков

С сахаром и даже с сахарозаменителями связано множество проблем

Верховная Рада планирует ввести акциз на сладкие напитки — минеральные и газированные воды с добавлением сахара и других подсластителей, ароматизаторов и т. д.



С каждого литра 4 грн будет уходить в бюджет НСЗУ (Национальной службы здоровья Украины), из них 50% - на реформу детского и здорового школьного питания, а остальные 50% - на реализацию программ профилактики и лечения заболеваний, возникающих от регулярного употребления сладких газированных напитков. Основная цель — уменьшить количество украинцев, регулярно употребляющих сладкие напитки, а таких очень много.

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Конечно, такие планы не нравятся производителям сладких напитков, и я их понимаю. Потому что война, объемы производства сократились, безалкогольных сладких напитков в частности — на 40%, а еще и продукция подорожала на 41%, а еще они боятся коррупции (когда инспектор будет проверять содержание сахара), а еще утверждают, что такие налоги на сладкие напитки в других странах не обуславливают уменьшение количества больных.

Я не являюсь экономистом, но вот мое мнение врача-диетолога, в прошлом — врача-хирурга отделения желудочно-кишечных кровотечений.

Для человека не естественно употреблять так много сахара

Давайте почитаем этикетку — что входит в состав напитков? Вода, углекислый газ, сахар, кофеин, разные красители, подсластители, ароматизаторы и консерванты.

Избыток кофеина, особенно для организма ребенка или подростка, повышает нагрузку на сердце. Красители могут быть натуральными и искусственными, и для печени это дополнительные химические вещества, которые она должна вывести из организма.

А что сахар?

Без сахара невозможны никакие процессы в организме — он является важным источником энергии и главным горючим для мозга. Но когда ученые говорят о сахаре, то подразумевают глюкозу, а большинство людей представляют сахар-песок, который можно набирать ложкой.

Напомню, что этот привычный нам сахар — это сахароза, которая является смесью глюкозы и фруктозы. И как раз с этим сахаром, вернее, с его количеством в нашем рационе, связано множество проблем.

Для человека не естественно употреблять так много сахара. За последние 50 лет количество потребляемого сахара увеличилось в десятки раз.

Представьте только: в 1800 году во Франции употребляли 600 грамм чистого сахара в год, в 1930-м — 30 кг, в 1999 году — уже более 40 кг.

В США — более 65 кг, в Германии — 52 кг, в Англии — 49 кг. В Украине, по данным 2019 года, эта цифра составляет примерно 39 кг. И это не может не иметь последствий: ежегодно количество людей с ожирением растет.

Поэтому ВОЗ и Минздрав Украины не рекомендуют употреблять более 25 граммов сахара в день, а это 6 чайных ложек без горки. И даже такое количество при условии, если человек здоров, имеет нормальную массу тела и не имеет ожирения.

А если еще упомянуть, что в сахар превращаются и другие высокоуглеводные продукты, такие как хлеб, картофельное пюре, печенье и даже сосиски, то понятно, что большинство из нас сахара переедают.

Для ориентира: в 330 мл колы — примерно 39 граммов добавленного сахара.

Сахар ускоряет старение мозга, ухудшает память, особенно кратковременную, способствует накоплению лишнего веса, а также отложению жира в клетках печени — жировой дистрофии печени. А лишний жир — это хроническое воспаление во всем теле. Такое воспаление способствует нарушению обмена веществ, нарушению баланса гормонов и запускает процессы ускоренного старения.

Кроме того, когда организм усваивает большое количество глюкозы и фруктозы, эти сахара соединяются с белками и жирами, что ведет к образованию устойчивых молекул, разрушающих коллаген и эластин, что ухудшает состояние кожи, сосудов, аорты, хрусталика и эритроцитов, которые переносят кислород.

Резкие скачки и постоянно повышенный уровень глюкозы плохо влияет на организм. В частности, у мужчин растет риск алопеции (облысения).

А что сахарозаменители? Может, есть какая-то альтернатива сахару?

Самый популярный — эритритол, который рекомендуют «зожники» и блоггеры как безопасный, оказывается, таковым не является, потому что способствует образованию тромбов (результаты свежего мартовского исследования).

В результате систематического употребления напитков с искусственными подсластителями развивается ожирение и риск сахарного диабета 2 типа, нейродегенеративных заболеваний, онкологических (рак молочной железы у женщин в менопаузе, рак толстого кишечника, простаты, почек) и сердечно-сосудистых заболеваний.

Сладкий вкус обманывает наши ощущения, но не организм: ожидая порцию сладкого и не получая ее, клетки постепенно становятся нечувствительными к инсулину.

Желая все же получить свою глюкозу, организм требует еще и еще, что ведет к «перепиванию» напитков и перееданию сладостей с искусственными подсластителями.

Постоянная стимуляция ожидающих сладкого рецепторов нарушает образование гормонов, ответственных за насыщение.

Плохо влияют подсластители и на кишечную микрофлору — они обедняют ее, в результате чего ухудшается синтез витаминов и очень важных молекул, влияющих на работу иммунной и нервной систем.

Можно писать еще очень многое. Можно расписывать, что раз в неделю можно и выпить баночку холодного шипучего напитка, и ничего с нами не случится, и хватит здесь нагонять страшилки. Однако мы все разные и точно не знаем, можно ли нам даже раз в неделю пить эту шипучку.

Поэтому лучше всего пить воду. Фильтрованную, простую воду. Мы точно сохраним себе здоровье, украинскаую окружающую среду (посмотрите, сколько пластиковых бутылок выбрасывается, представьте себе только масштабы того пластикового мусора) и сделаем хорошее дело: поможем бюджету страны, сейчас это очень важно. Для вас, дорогие друзья — лайфхак для питья обычной воды: советую пить в течение дня тепло-горячую воду с соком лимона, это вкусно, утоляет жажду и уменьшает чувство голода.

Текст публикуется с разрешения автора

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