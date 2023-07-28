«Награда не стоит потери достоинства». Лилия Подкопаева восхитилась Ольгой Харлан после дисквалификации

Украинская спортсменка, гимнастка, Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева прокомментировала решение FIE дисквалифицировать Ольгу Харлан после того, как она отказалась пожать руку россиянке Анне Смирновой.

Подкопаева восхитилась поступком Харлан и подчеркнула, что «награда не стоит потери достоинства».

«Горжусь Ольгой Харлан. Награда не стоит потери достоинства. Дисквалификация за нерукопожатие, а не за поддержку русских преступников? Ваши моральные стандарты выходят за рамки нормы, FIE», — написала Подкопаева и опубликовала совместное фото с Харлан.

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Накануне лидер сборной Украины по фехтованию Ольга Харлан впервые отреагировала на свою дисквалификацию на чемпионате мира в Милане. Она поблагодарила всех за поддержку и подчеркнула, что ее поступок был сделан от всего сердца.

Напомним, что Харлан победила Смирнову на чемпионате мира и отказалась пожать ей руку. Судьи признали победу украинки, но организаторы решили дисквалифицировать Ольгу.

Ранее было обнародовано фото жалобы российской фехтовальщицы на Ольгу Харлан.