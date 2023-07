Российская атака на Краматорск: от ранений умерла украинская писательница Виктория Амелина

В PEN Украина сообщили, что украинская писательница Виктория Амелина умерла. Она получила тяжелое ранение во время российской ракетной атаки на кафе Краматорска, которая произошла 27 июня.

Как пишет PEN, врачи и парамедики в Краматорске и Днепре делали все возможное, чтобы спасти ее жизнь, но, к сожалению, ранение было смертельным. В последние дни жизни Виктории рядом с ней были ее родные и друзья.

«Из-за полномасштабной войны России против Украины Виктория Амелина стала не только писательницей. С лета 2022-го она присоединилась к правозащитной организации Truth Hounds. Виктория вместе с командой работала как документатор военных преступлений на деоккупированных территориях на востоке, юге и севере Украины, в частности в Капитоловке на Изюмщине, где нашла дневник убитого россиянами писателя Владимира Вакуленко», — сообщает организация.

Также Виктория начала работу над своей первой нон-фикшн книгой на английском языке War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War, который вскоре должен выйти в свет за рубежом.

Виктория Амелина родилась 1 января 1986 года во Львове. В школьные годы переехала с отцом в Канаду, однако вскоре решила вернуться в Украину. в 2007 году получила степень магистра компьютерных технологий в НУ Львовская политехника с отличием. В 2005—2015 годах работала в международных технологических компаниях.

в 2015 году Виктория Амелина приостановила карьеру в информационных технологиях, чтобы посвятить себя писательской работе.

В 2021 году Виктория стала лауреатом литературной Премии имени Джозефа Конрада-Коженевского. В том же году основала Нью-Йоркский литературный фестиваль, который проходил в поселке Нью-Йорк в Бахмутском районе Донецкой области.