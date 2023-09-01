Владелец и генеральный директор группы компаний FGK Financial, председатель Ассоциации предпринимателей — ветеранов АТО, сержант НГУ Сергей Позняк стал одним из героев проекта NV Люди, приближающие победу (Фото:Александр Медведев / NV)

Глава совета директоров компании Эффективные инвестиции Игорь Лиски рассказал о финансисте-фронтовике Сергее Позняке в рамках проекта NV Люди, приближающие победу.

Сергей Позняк — успешный финансист, инвестор, владелец и генеральный директор группы компаний FGK Financial, председатель Ассоциации предпринимателей — ветеранов АТО, сержант НГУ. В 2014—2016 годах принимал участие в боевых действиях на Донбассе. После полномасштабного вторжения РФ вернулся на фронт снайпером, потерял ногу. Еще во время лечения и реабилитации снова начал помогать украинским ветеранам открывать собственный бизнес.

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Позняк стал одним из героев проекта NV Люди, приближающие победу, который вышел в печатном журнале № 3 за август.

В рамках проекта вдохновляющие истории героев, отобранных редакцией с помощью компетентных экспертов, частично написали журналисты NV, частично — известные украинцы и иностранцы, а некоторые из героев рассказали о себе сами. В частности, вот, что о Сергее Позняке написал глава совета директоров компании Эффективные инвестиции, соучредитель Украинского института будущего Игорь Лиски.

«За это время мы выучили много простых истин. Узнали больше о стране, о себе и своих людях. Что мы можем быть ответственными. Собственно, ответственность и спасла страну, когда, объединившись, мы смогли остановить врага. Думаю, что Сергей Позняк — один из ответственных лидеров нашего времени. Благодаря таким людям мы вообще можем говорить о победе.

Сергей пошел в армию добровольцем. Но ведь имел возможность не идти. Зная его, насколько ему важна судьба страны, понимаешь: этот поступок естественный, иначе не могло быть. Трудно постичь собственный опыт этого времени, еще труднее понять человека, который заплатил такую высокую цену за свое неравнодушие.

Убежден, что на таких, как Сергей, нужно ориентироваться. Он сохранил себя, вдохновляет других жить на полную. Действительно, снайперы — это особые люди.

Я верю, что в основе видения новой Украины — люди. Наши, которые воевали, волонтерили, наши, которые вынужденно оставили собственные дома. Нам нужно будет бороться за людей, требовать от себя и власти достоинства и эффективности.

Глубоко убежден, что Сергей будет бороться и требовать. Поверьте, он не отступит. Хотите узнать, что такое неравнодушие, — посмотрите на Позняка".

Этот материал опубликован в журнале NV № 3 за август 2023 года. Приобрести этот номер журнала можно здесь.

