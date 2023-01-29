Умер украинский поэт-шестидесятник Дмитрий Павлычко

В возрасте 93 лет вечером в воскресенье, 29 января, умер украинский поэт, общественно-политический деятель, Герой Украины Дмитрий Павлычко.

Об этом заявил глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский. Ему о смерти Павлычко сообщил общественный деятель экс-нардеп Богдан Горынь, ссылаясь на дочь поэта.

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«Червоне — то любов, а чорне — то журба… Ушел из жизни украинский поэт, общественный и государственный деятель, Герой Украины Дмитрий Павлычко. Его будут помнить как одного из авторов Декларации о государственном суверенитете Украины и организаторах украинского национального движения. И, конечно, как выдающегося поэта», — написал президент Украины Владимир Зеленский.



Дмитрий Павлычко — поэт, переводчик, литературный критик, публицист, одним из самых известных представителей украинской литературы 1960-х. Среди его произведений — слова песни Два кольори. В 1977 году он стал лауреатом Национальной премии имени Тараса Шевченко. В 2004-м Павлычко присвоили звание Героя Украины. Он кавалер ордена князя Ярослава Мудрого IV, V степени, ордена За заслуги III степени и ордена Свободы.

В конце 1980-х поэт возглавил Товариство української мови, а также был одним из инициаторов создания Народного руха Украины — политической партии, боровшейся за независимость Украины и ее выход из Советского Союза. В 1990—1994, 1998−1999, 2005−2006 годах был народным депутатом.

