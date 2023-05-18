Несмотря на искренние коммунистические взгляды, Николай Хвылевой стал врагом сталинского режима — из-за убеждения, что украинская литература должна избавиться от малейшего российского влияния.

В Главном политическом управлении (ГПУ) знали о каждом шаге Николая Хвылевого, каждое сказанное или написанное им слово. Впрочем, материалы следователей о писателе, который является одним из самых образованных и известных интеллектуалов советской Украины, составлены совершенно безграмотно. Только фамилия Хвылевого имеет пять вариантов написания.

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«Рабочие сводки» отделения политического контроля ГПУ УССР начали составлять на писателя с октября 1927 года. Тогда он съездил в Европу и в Берлине встречался с украинскими эмигрантами. В отчете об этой поездке информатор сообщал, что Хвылевой жаловался: «В Украине творится что-то страшное. Держимордовский, великодержавный дух распоясался так, словно англичанин в Китае, и я готов покончить с собой, чтобы показать, что здесь на самом деле происходит».

Покончить с собой он хотел еще в 1924-м. Писал к Николаю Зерову: «Словом — достоевщина, патология, но застрелиться я никак не могу. Два раза ходил в поле, но оба раза возвращался живым и невредимым: видимо трус я большой, ничтожество».

Николай Хвылевой в 1920-х годах, рядом копия предсмертной записки, перепечатанной следственными органами / Фото: Со страницы Ярины Цымбал

В мае 1933 года арестован писатель Михаил Яловый, близкий друг Хвылевого. 13 мая в гости к нему пришли писатели Николай Кулиш и Олесь Досвитный. Говорили о том, как помочь Ялову. Решили идти к прокурору Верховного суда УССР Льву Ахматову. Собрались уже расходиться по домам. В это время Хвылевой вышел в соседнюю комнату.

«Мы не обратили внимания, — говорила его жена Юлия Уманцева. — Услышали выстрел, прибежали — лежит».

Николай Хвылевой. Украинская литература в именах https://www.youtube.com/watch?v=OCjHwLU5rY8