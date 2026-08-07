Брат Анджеліни Джолі Джеймс Гейвен несподівано зробив камінг-аут

Брат голлівудської акторки Анджеліни Джолі Джеймс Гейвен у 53 роки зробив камінг-аут як гей. Про це він зізнався через рік після розлучення зі своєю дружиною, зіркою реаліті Ромі Імбеллі.

Шлюб Гейвена та Імбеллі, який свого часу став сенсацією, протривав менш, ніж рік. Пара побралася влітку 2024-го, а розійшлась уже навесні 2025-го. Камінг-аут 53-річний Джеймс зробив 6 серпня під час прямої відеотрансляції з ексдружиною у її соцмережах.

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«Я гей. І ще багато чого», — розпочав актор свою заяву.

Ромі відразу ж перебила колишнього і поділилася тим, що весь час передчувала, що її колишній був геєм: «Я не хотіла цього бачити. Я не хотіла вірити».

Вона додала, що просто знала це, і хотіла підтримувати чоловіка та любити його.

«Але я не хотіла в це вірити, бо тоді це означало б втратити тебе», — зізналася Імбеллі.

Після цих слів Гейвен продовжив свою заяву:

«Я, Джеймс Гейвен, розпочинаю нову главу свого життя. Після довгих років зцілення від дитячої травми я тепер вільний жити тим життям, яке, на мою думку, мені завжди було судилося прожити. Життям, сповненим надії, миру й любові. І тепер, коли моя історія розгортається, я хочу, щоб ви всі знали: я роблю це з відкритим серцем, відчуваючи любов лише до себе й до всіх вас. Дякую, що дозволили мені стати тим, ким я мав бути».

Актор додав, що рано навчився придушувати свої відчуття та орієнтацію. У дитинстві він був просто «одержимий диснеївськими принцесами», крадькома наносив блискітки на щоки, на вії — туш і відчував себе чарівним. Тоді він не міг пояснити, що саме з ним відбувається, але хотів «дозволити якійсь частині себе сяяти».

За словами Гейвена, камінг-аут — це не про те, щоб «стати кимось новим, а про те, щоб дозволити всім іншим зустрітися з людиною, яка була поруч весь цей час». Джеймс також попросив свою родину «обрати любов замість страху».

Джеймсу Гейвену вдалося зберегти теплі стосунки з колишньою дружиною, хоч у шлюбі у них не все було так гладко. Це й не дивно, адже до свого весілля у серпні 2024-го, Ромі та Хейвен були найкращими друзями упродовж понад 20 років.

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Цікаво, що відразу після весілля пара посварилася. Упродовж місяця вони не спілкувалися, а Імбеллі через 15 днів після церемонії навіть подала заяву на розлучення. Через кілька днів Гейвен зробив те саме, але згодом подружжя вирішило все ж не анульовувати шлюб. Розлучились вони навесні 2025 року.

Зауважимо, що Джеймс Гейвен є старшим братом Анджеліни Джолі і раніше у них були дуже теплі та дружні відносини. Батьками Джеймса та Анджеліни є голлівудський актор Джон Войт та актриса Маршелін Бертран.